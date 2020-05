InWin lancia 216, nuovo elegante case mid tower

InWin ha introdotto 216, un nuovo case mid tower caratterizzato da un design minimal ed elegante. Questo case è alto 465mm, lungo 460mm e largo 220mm; pesa 7,3Kg. Offre la possibilità di installare schede madri E-ATX, ATX, microATX e mini-ITX. Lo chassis di InWin è costruito in acciaio SECC, a eccezione del pannello laterale in vetro temperato da 3mm.

Rispetto ai case più moderni, InWin 216 vanta un pannello frontale chiuso, ma che mette a disposizione una feritoia lungo il bordo destro, che fa passare sufficiente aria per il raffreddamento. Il pannello superiore è invece aperto e protetto dal tipico filtro antipolvere. Il nuovo InWin 216 può ospitare dissipatori per CPU alti fino a 166mm, schede video lunghe fino a 380mm e larghe 170mm e alimentatori ATX12V con una lunghezza massima di 220mm. Sempre in ottica raffreddamento è ovviamente possibile installare anche dei sistemi all in one e custom loop, in particolare sulla paratia frontale è possibile montare radiatori fino a 360mm.

Si possono montare poi fino a 6 ventole da 120mm, di cui 3 dietro al pannello frontale, una su quello posteriore e due sotto a quello superiore. Lato archiviazione abbiamo invece lo spazio per quattro unità di storage, nello specifico due da 2,5 pollici e due da 3,5 pollici.

InWin 216 vanta un design sobrio e, infatti, manca l’illuminazione RGB. Il pannello I/O, posizionato superiormente, offre infine 2 ingressi USB 3.0 tipo A e due jack da 3,5mm per cuffie e microfono, posti a fianco del pulsante d’alimentazione. InWin 216 è già disponibile all’acquisto sullo store ufficiale dell’azienda al prezzo di 95 euro; la garanzia è la classica di 2 anni.