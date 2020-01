iTek TAURUS GGC e GGF, monitor versatili per Gaming, Office & Creators

Dando seguito al successo dei monitor Taurus Resolux, negli ultimi mesi ci siamo focalizzati sulla ricerca e lo sviluppo di questa categoria merceologica, per presentare oggi ben 7 nuovi prodotti che compongono due linee di schermi LCD. L’obiettivo è stato sin dal principio quello di offrire articoli dalle caratteristiche performanti e all’avanguardia ad un prezzo realmente ragionevole, coprendo tutte le richieste degli end users tramite una proposta davvero variegata.

Vi mostriamo i nuovi TAURUS GGF e GGC

Diversi modelli da 24” e 27”, curvi o piatti, che adottano pannelli di tipologia TN, VA e IPS.

Risoluzioni in Full HD o Quad HD, refresh rate che arrivano a 240Hz, tempi di risposta fino a 1ms, stand con regolazione dell’altezza (HAS), tecnologie come l’HDR (High Dynamic Range), Flick Free e Low Blue Light e compatibilità con Free Sync e G-Sync. Un’offerta ampia per soddisfare le esigenze di quegli utenti alla ricerca di un prodotto performante, bello esteticamente oltre che accessibile economicamente.

Scendendo nei particolari, di seguito le principali informazioni della serie Taurus GGC. Due le soluzioni, che differiscono unicamente nelle dimensioni, 24” e 27”, e nel refresh rate del 27” che arriva a 165HZ in OC. Si tratta di monitor curvi, Full HD con pannello di tipologia VA, dal design molto accattivante e con la possibilità di regolazione dell’altezza (HAS).

ITMC24V14FHD | Monitor TAURUS GGC – 23.6″ CURVED R1200, 1920×1080, VA, 144Hz, 16:9, 3ms OD, 2xHDMI, DP, Audio, HAS | Prezzo suggerito al pubblico 229€ iva inclusa

ITMC27V14FHD | Monitor TAURUS GGC – 27″ CURVED R1500, 1920×1080, VA, 144Hz (165Hz OC), 16:9, 3ms OD, 2xHDMI, DP, Audio, HAS | Prezzo suggerito al pubblico 285€ iva inclusa

Per quanto riguarda le soluzioni flat, 5 i modelli TAURUS GGF: tre schermi da 24” e due da 27”. Dalle caratteristiche tecniche eccellenti, si presentano tutti con la stessa base a “V” e dispongono di pannello frameless (ad eccezione di un modello che vedremo successivamente) e struttura slim.

Andando in ordine crescente di caratteristiche, qui di seguito i dettagli.

ITMF24T06FHD, monitor da 24,5” con pannello TN, refresh rate a 60hz e tempo di risposta di un millisecondo! Il prezzo al pubblico sotto i 140€ siamo sicuri stuzzicherà tantissimi gamers oltre a chi è alla ricerca di un prodotto di qualità per un uso “classico” da ufficio.

ITMF24T06FHD | Monitor TAURUS GGF – 24,5″ FLAT, 1920×1080, TN, 60Hz, 16:9, 1ms OD, HDMI, VGA, Speaker | Prezzo suggerito al pubblico 135€ iva inclusa

I prossimi modelli sono tutti compatibili G-Sync e comprendono la funzione High Dynamic Range (HDR).

Sempre sui 24”, con pannello TN e tempo di risposta pari ad 1ms, abbiamo pensato alla versione con refresh rate 144hz, così come a quella con 240hz, la quale si presenta con una scocca leggermente più spessa (e non frameless come accennavamo in precedenza). Questa soluzione si candida ad essere il best buy per giocatori professionisti e non, viste le specifiche tecniche di primissimo livello, ad un prezzo davvero incredibile!

ITMF24T14FHD | Monitor TAURUS GGF – 24,5″ FLAT, 1920×1080, TN, 144Hz, 16:9, 1ms OD, 2xHDMI, DP, USB, Speaker, HDR, G-Sync, FreeSync | Prezzo suggerito al pubblico 219€ iva inclusa

ITMF24T24FHD | Monitor TAURUS GGF – 24″ FLAT, 1920×1080, TN, 240Hz, 16:9, 1ms OD, 2xHDMI, DP, USB, Speaker, HDR, G-Sync, FreeSync | Prezzo suggerito al pubblico 245€ iva inclusa

Passando ai 27”, sono due le alternative che vogliamo offrire. La prima vede un monitor 27” flat con pannello TN e refresh rate a 144hz, sempre con tempo di risposta 1ms, la seconda invece rappresenta uno dei fiori all’occhiello di questa proposta in quanto è stato utilizzato un pannello IPS dotato di risoluzione 2K che lo rende molto appetibile alla sempre più folta schiera dei creators.

ITMF27T14FHD | Monitor TAURUS GGF – 27″ FLAT, 1920×1080, TN, 144Hz, 16:9, 1ms OD, 2xHDMI, DP, USB, Speaker, HDR, G-Sync, FreeSync | Prezzo suggerito al pubblico 255€ iva inclusa

ITMF27V14QHD | Monitor TAURUS GGF – 27″ FLAT, 2560×1440, IPS, 144Hz, 16:9, 1ms MPRT, 2xHDMI, DP, USB, Speaker, HDR, G-Sync, FreeSync | Prezzo suggerito al pubblico 345€ iva inclusa

I nuovi monitor TAURUS GGC e GGF saranno disponibili entro la fine del mese presso i migliori distributori e rivenditori ufficiali iTek.

Per maggiori informazioni: www.itekevo.com