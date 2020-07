Killer AX1650 GIG+, il chip wireless Intel AX200 arriva finalmente anche sui desktop

La scheda di rete wireless Killer AX1650 GIG+, presentata a settembre 2019, era inizialmente pensata per i soli OEM ed era disponibile solamente nel formato M.2 2230. Finalmente anche i PC desktop potranno godere di questa scheda wireless basata su chip AX200 di Intel e del supporto per il software proprietario di Killer grazie ad una versione adattata per essere utilizzata negli slot PCIe x1.

Rivet, società madre del brand Killer e recentemente acquisita da Intel, ha presentato il suo primo adattatore wireless per PC desktop. Questa scheda è stata attesa a lungo dagli appassionati e dai system integrator che vogliono il meglio per la connettività wireless delle proprie macchine. La Killer AX1650 GIG+ supporta ovviamente la connettività Wi-Fi 6 e dispone di un modulo Bluetooth 5.1 integrato da collegare tramite un header USB sulla scheda madre alla parte interna della scheda.

Come si può osservare dalle immagini, non si tratta di altro che un adattatore da M.2 a PCIe al quale Killer ha apportato le proprie personali modifiche in modo da poter permettere controlli extra sulla scheda grazie al software proprietario Killer Control Center. Da questa interfaccia software è possibile ottenere una visione d’insieme della rete con il tracciamento in tempo reale delle applicazioni, dei siti web e dei giochi connessi, consentendo di stabilire le priorità al volo e di sfruttare al meglio la connessione a internet.

Inoltre, l’analizzatore Wi-Fi può mostrarvi ogni connessione senza fili nel raggio d’azione delle due antenne integrate nella parte esterna della scheda per aiutarvi meglio nella scelta dei canali Wi-Fi appropriati.

La scheda è compatibile sia con Windows che con Linux per la gioia di molti. Killer AX1650 GIG+ è già disponibile all’acquisto anche su Amazon Italia al prezzo di 59,90 euro con disponibilità immediata ma senza purtroppo spedizione Prime.