Kingston aggiorna la sua linea di RAM Fury con tre nuovi modelli

Kingston ha presentato recentemente tre nuovi modelli (Impact, Beast e Renegade) che vanno ad aggiornare la sua linea di RAM Fury, tutte dotati di un look aggressivo e in grado di offrire prestazioni elevate.

Credit: Kingston

Beast è disponibile in due varianti (con illuminazione RGB o meno) ed è venduta in kit da uno, due o quattro DIMM, con frequenze che vanno da 2666MHz a 3733MHz. Per quanto riguarda i timing, la gamma Beast garantisce CAS CL15, CL16, CL18 e CL19, mentre le tensioni operative variano da 1,35 V fino a 1,5V.

I successivi, Renegade, sono kit progettati, stando alla stessa compagnia, “per overclocker, PC builder e giocatori”. Renegade è disponibile in singoli moduli da 8 a 32 GB sino ad arrivare a kit da otto pezzi per un totale di 128 o 256 GB di capacità. La RAM è disponibile anche in versione con LED RGB, ma, se state cercando le migliori prestazioni possibili, vi consigliamo di scegliere i modelli privi di tale caratteristica. Infatti, le varianti RGB raggiungono una frequenza massima di 4600MHz, mentre quelli senza RGB arrivano fino a 5333MHz. La latenza più bassa della versione RGB è CL15, mentre quella non RGB arriva a CL13.

Infine, troviamo la gamma Impact indirizzata ai notebook, il che significa che si tratta di SODIMM. Sebbene non sia veloce come i suoi fratelli per sistemi desktop (frequenza massima di 3.200MHz), Impact offre comunque basse latenze (da CL15 a CL20). I moduli di memoria sono venduti come in pezzi singoli da 8 a 32 GB e kit dual channel per un totale da 16 a 64 GB.

Secondo Kingston, tutti e tre i modelli pienamente compatibili sia con le piattaforme Intel che AMD. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale.