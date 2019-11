Kraken Ultimate e Kraken X USB, le nuove cuffie gaming di Razer

Razer ha ampliato la sua linea di cuffie con due nuovi modelli chiamati Kraken Ultimate e Kraken X USB. Le Kraken Ultimate giungono con a bordo la tecnologia THX Spatial Audio che assicura un audio posizionale più dettagliato rispetto al surround 7.1 emulato digitalmente presente su altri modelli della stessa Razer. Il THX Spatial Audio resta comunque un surround emulato ma è progettato e sviluppato meglio, offrendo un’esperienza di ascolto più naturale e di alta qualità.

Secondo Razer consente ai giocatori in alcuni tipi di gioco, come ad esempio gli FPS, di trarre effettivo vantaggio dalla riproduzione dei suoni tridimensionali, riuscendo a captare l’origine del suono nello spazio prima e in maniera più precisa, per un tempo di reazione migliore.

Non manca un nuovo microfono con cancellazione attiva del rumore certificata Discord, per garantire agli utenti in chiamata una voce chiara e cristallina senza alcun tipo di interferenza ambientale. Il design di queste Ultimate resta fedele al sempreverde design classico delle Kraken, ma apporta comunque delle gradite migliorie tecniche.

Il telaio è in alluminio e i cuscinetti con infusione di gel rinfrescante per ridurre l’accumulo di calore, garantendo così leggerezza alla struttura e il massimo comfort anche dopo sessioni di gioco prolungate o nei periodi più caldi dell’anno. L’archetto è come sempre imbottito con telaio in bauxite, resistente e duraturo. I padiglioni auricolari presentano anche una piccola scanalatura per le stanghette degli occhiali, dettaglio sempre apprezzato.

La novità estetica più vistosa è sicuramente la retroilluminazione Razer Chroma ben visibile sui padiglioni: nel corso degli anni ci eravamo abituati a vedere il logo Razer del padiglione retroilluminato, questa volta invece è l’intero padiglione ad illuminarsi col sistema di illuminazione di casa Razer con i suoi 16,8 milioni di colori ed una serie di effetti luminosi controllati come sempre tramite il software Razer Synapse 3. Le possibilità di illuminazione sono pressoché illimitate.

Insieme alle Kraken Ultimate giunge anche l’ultimo arrivo nella famiglia Kraken X, si chiamano Kraken X USB e non sono altro che la versione con connessione USB delle già disponibili Kraken X. Offrono padiglioni con logo Razer retroilluminato in verde, suono surround 7.1 (come sempre emulato), il tutto in un design leggero con un peso complessivo di 275 grammi.

Razer Kraken Ultimate e Kraken X USB sono disponibili rispettivamente a 149,99 e 69,99 euro e presso i rivenditori autorizzati. Al momento rintracciamo su Amazon solo il modello Kraken X USB.