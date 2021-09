La carenza di componenti non ha fine: ora mancano anche quelli passivi

Il fatto che nell’ultimo anno lo sviluppo di prodotti elettronici sia stato clamorosamente rallentato dalla carenza di chip non è di certo una novità, dato che il motivo principale della scarsità di componenti deriva da una pandemia che ci ha colpito su scala globale. Eppure la situazione sembra tutt’altro che aver preso la via del miglioramento: c’è chi sostiene che questa shortage non finirà presto, chi cerca di essere ottimista e chi ancora tenta costantemente soluzioni per alleggerirne il peso, ma presto potremmo assistere a un peggioramento drastico della situazione causato dalla carenza di componenti passivi.

Le tre principali aziende produttrici di condensatori, resistenze e induttori sono Chemi-Con, Nichicon e Rubycon: ciò che accomuna questi colossi è il fatto che la stragrande maggioranza delle loro fabbriche sono situate in Malesia e Indonesia, due dei paesi più colpiti dall’aumento di nuovi casi di Covid-19, e che proprio per questo motivo hanno vissuto un periodo di lockdown molto stretto nei mesi di luglio e agosto. La conseguenza di ciò è stato ovviamente un importante decremento della produzione di componenti elettronici a causa della riduzione della forza lavoro all’interno delle fabbriche, che ha fatto registrare una diminuzione della quantità di consegne che oscilla tra il 30% e il 60%.

Ovviamente anche i tempi di consegna degli ordini si sono dilatati enormemente: se prima i clienti potevano godere di un tempo medio di attesa compreso tra le quattro e le sei settimane, adesso possono essere necessari dai tre ai sei mesi per ricevere gli ordini di componenti effettuati. Ciò è legato anche al fatto che è disponibile una gamma sempre più ampia di prodotti di elettronica di consumo, che fa crescere a dismisura la domanda di questi componenti: il risultato della combinazione tanta domanda e poca offerta non può essere certo qualcosa di positivo, ma sarà difficile uscire fuori da questa situazione prima della fine del 2021.