Nonostante le aziende big nel settore dei processori rimangano americane, gli sforzi compiuti anche da altri paesi del mondo, tra cui Cina e Russia, sono incrementati recentemente per fornire, principalmente per il mercato interno, delle alternative “nazionali” a basso costo, sebbene le prestazioni non siano di certo alla pari con quelle dei maggiori competitor.

Recentemente, sono apparsi in rete i primi benchmark effettuati sulla CPU cinese Zhaoxin KH-4000, rivolta al segmento dei server, mettendo alla prova le sue capacità con il test SPEC CPU 2006 in carichi di lavoro single thread. Nonostante la più giovane età e mancanza di esperienza decennale, rispetto a colossi come AMD e Intel, Zhaoxin è riuscita a fornire un prodotto che riesce ad equiparare il processore AMD EPYC 7601, ponendosi alla pari con la serie Zen di prima generazione. Sicuramente, le offerte più moderne, basate su Zen 2 e Zen 3, forniscono performance decisamente più elevate, ma si tratta ugualmente di un risultato molto importante per l’azienda cinese.

Photo Credit: Wccftech

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, la CPU Zhaoxin KH-4000 viene realizzata su un nodo di processo a 16nm, è dotata di 16 core e 16 thread ed ha una frequenza di 2,7GHz. Il processore presenta un controller per memorie DDR4 e supporta l’interfaccia PCI Express 3.0. Il quantitativo di cache L3 è di 32MB, mentre la cache L2 ammonta a 4MB. Per ciò che concerne i consumi, sebbene il TDP non sia stato specificato non dovrebbe essere superiore ai 100W.

Ovviamente, Zhaoxin ha ancora molto lavoro da fare per portarsi a livelli di AMD e Intel. Tuttavia, la società ha già mostrato delle buone qualità ingegneristiche, quindi siamo piuttosto fiduciosi di vedere grandi cose in futuro.