La dock per collegare una GPU al mini PC diventa open source

Qualche tempo fa Beelink, famosa per creare alcuni dei migliori mini PC in commercio, ha presentato una dock che permette di collegare una GPU a un mini PC. Si chiama Multi-Functional EX Docking Station, costa poco (146,90 euro) e punta a migliorare le prestazioni dei mini PC nei giochi e in tutti quei software che sfruttano la GPU.

La docking station è progettata per supportare GPU di fascia alta come la RTX 4090 o la RX 7900 XTX (scesa a 950 euro su Amazon) e necessita solo di un alimentatore abbastanza potente e di un mini PC compatibile. Vale la pena evidenziare però che lo slot PCIe 4.0 offre solo 8 linee, a causa dei limiti delle APU presenti nei mini PC.

La notizia di oggi è che Beelink ha reso open source la dock, rendendo accessibili a tutti le specifiche e i brevetti, che possono ora essere usati senza limiti da appassionati e altri produttori. Un rappresentante di Beelink ha dichiarato:

Che siate sviluppatori, produttori di mini PC o semplici appassionati di tecnologia, potete ora scaricare e utilizzare queste risorse per i vostri progetti, incluse applicazioni commerciali, senza alcuna autorizzazione da parte di Beelink!

Al momento la dock è ancora un'esclusiva per i mini PC Beelink, ma è probabile che presto anche altri marchi presenteranno le loro versioni, compatibili con i loro mini PC. C'è da dire però che la dock non sfrutta le classiche interfacce OCuLink o Thunderbolt, ma linee PCIe esposte, una soluzione che non è presente sui classici mini PC e che quindi richiederà un lavoro di riprogettazione da parte dei produttori.