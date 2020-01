La GeForce RTX 2080 Super Max-Q appare su Geekbench

A quanto pare la nuova top di gamma Nvidia, la GeForce RTX 2080 Super, è in arrivo anche sui laptop nella sua variante Max-Q. La scheda sarebbe infatti apparsa tra i risultati pubblicati su Geekbench, nota piattaforma di benchmark dedicata ai componenti hardware.

Per chi non lo sapesse, le versioni Max-Q sono edizioni delle schede grafiche GeForce ritoccate al ribasso per quel che riguarda parametri come clock e voltaggio, principalmente per garantire sempre la massima efficienza. I sistemi di raffreddamento di molti computer portatili, infatti, faticherebbero molto a mantenere le massime frequenze di queste schede in versione desktop.

Quanto emerso fino ad ora non chiarisce del tutto cosa aspettarci dalla nuova top di gamma mobile di Nvidia, così come non si riesce a risalire a quale sia il portatile sul quale è stato eseguito il benchmark. Ciò che invece è emerso è che il notebook in questione montava una CPU Intel Core i9-10980HK, trattandosi quindi di un portatile non ancora annunciato e probabilmente soggetto a modifiche hardware prima dell’arrivo sul mercato.

Per quanto riguarda la scheda grafica, risulta corredata di tutte e 48 le unità di calcolo, per un totale di 3072 Cuda Core – gli stessi della versione desktop. La frequenza massima sarebbe pari a 1,23 GHz, ma come detto in precedenza le modifiche alla versione definitiva del PC potrebbero portare a variazioni del clock.

Come per la versione desktop, anche la RTX 2080 Super Max-Q è equipaggiata con 8GB di memoria GDDR6, che comunica tramite un’interfaccia a 256 bit. Per quanto riguarda la memoria, pur non conoscendo il clock esatto è facile supporre che fossero impostate ad una velocità leggermente inferiore rispetto alla controparte desktop. Passando infine alla gestione del ray tracing, è probabile che anche questa RTX 2080 Super Max-Q conti 48 RT Core, come la variante desktop.

Se le specifiche dovessero rivelarsi corrette, di fatto la presunta RTX 2080 Super Max-Q non si discosterebbe troppo dalla versione desktop, tuttavia rimarrebbe un upgrade poco significativo rispetto all’attuale top di gamma mobile – la RTX 2080 Max-Q. Per il momento non possiamo far altro che aspettare nuove informazioni o, meglio ancora, un annuncio ufficiale da parte di Nvidia.