La modalità vocale di ChatGPT ora supporta i video (e impersona Babbo Natale)

La campagna "12 giorni di OpenAI" porta con sé novità per ChatGPT, che diventa ancora più intelligente quando usato in modalità vocale: ora è possibile includere input video e condividere lo schermo, facilitando di molto l'interazione con l'IA.

Una volta attivata la modalità vocale avanzata, basterà toccare l'icona video in basso a sinistra (o selezionare "condividi schermo" dal menu) per condividere lo schermo, permettendo a ChatGPT di vedere quello che stiamo vedendo e di interagire con l'IA senza dover descrivere quello che si sta guardando.

La novità sarà disponibile nei prossimi giorni per gli abbonati ChatGPT Plus e Pro e per gli utenti Team, mentre come di consueto arriverà più tardi, a gennaio, per quello Education ed Enterprise.

Altra novità è la "modalità Santa", una simpatica aggiunta disponibile globalmente e che verrà usata come opzione vocale predefinita fino a gennaio. La funzionalità trasforma l'interfaccia con un'animazione a tema natalizio e vi fa parlare con Babbo Natale; le conversazioni in modalità Santa sono temporanee e non influiscono sulla cronologia dell'utente.

OpenAI ha in serbo parecchie novità per la sua intelligenza artificiale, compreso un possibile aumento dei prezzi, di cui si vocifera nelle ultime ore. Per il momento non ci sono informazioni ufficiali, ma non sarebbe strano se l'azienda aumentasse il costo dell'abbonamento: se ci pensate tutti i fornitori di servizi, come Amazon e Netflix per citarne alcuni, hanno debuttato con un prezzo basso, per poi aumentarlo nel corso del tempo.