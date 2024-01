La nuova funzione Nvidia trasforma tutti i video in HDR

NVIDIA ha introdotto la tecnologia RTX Video HDR, un'innovazione progettata per trasformare i video a gamma dinamica standard (SDR) in video a gamma dinamica elevata (HDR).

Questa tecnologia opera in collaborazione con la funzione di upscaling, offrendo non solo una risoluzione superiore, ma anche una maggiore chiarezza ai video in definizione standard.

L'High Dynamic Range può ora essere aggiunto in tempo reale grazie a un'innovativa funzionalità NVIDIA denominata RTX Video HDR. Questa costituisce un miglioramento rispetto alla tecnologia di upscaling RTX Video di NVIDIA, la quale agisce a livello di driver per ottimizzare i video incrementandone la risoluzione. NVIDIA si concentra specificamente sui video SDR, che spesso possono apparire meno sorprendenti quando riprodotti su monitor HDR.

L'azienda sostiene che ciò è stato reso possibile grazie alla potenza dei Tensor cores, presenti in tutte le GPU GeForce RTX della serie 20 e successive. Va notato che questa tecnologia non sarà compatibile con la serie GTX.

NVIDIA afferma che RTX Video HDR fornirà colori più vividi e dinamici, preservando dettagli intricati che altrimenti andrebbero persi a causa della compressione video.

La tecnologia SDR to HDR sembra basarsi su una sofisticata mappatura tonale inversa (potenziata da intelligenza artificiale) per i contenuti SDR. Al momento, sembra funzionare solo nei browser Internet basati su Chromium, come Google Chrome e Microsoft Edge.

Ciò significa che i video possono essere automaticamente convertiti in contenuti HDR durante la riproduzione in tali browser. Tuttavia, la tecnologia RTX Video Upscaling è supportata anche da lettori video come VLC e MPC-BE, anche se attualmente sembrano non offrire supporto per la funzione HDR.

Per attivare RTX Video HDR e Video Super Resolution su qualsiasi display compatibile con HDR10, l'utente deve seguire alcuni passaggi:

1. Scaricare e installare l'ultimo driver Game Ready o Studio Ready disponibile.

2. Assicurarsi che le funzionalità HDR di Windows siano abilitate in Sistema > Display > HDR.

3. Aprire il Pannello di controllo NVIDIA facendo clic destro sul desktop.

4. Navigare su "Regola le impostazioni dell'immagine video" nella barra laterale sinistra dell'app.

5. Selezionare "Super Resolution" e "High Dynamic Range".

Va notato che l'HDR potrebbe non adattarsi a tutti i monitor compatibili con questa tecnologia. NVIDIA conferma che la sua tecnologia è compatibile con tutti i display HDR-10, ma non fornisce raccomandazioni specifiche riguardo alle specifiche VESA DisplayHDR.

Di solito, i monitor con una luminosità di picco di 600 nit sono considerati il punto di ingresso per i contenuti HDR, pertanto i monitor DisplayHDR 400 potrebbero non trarre vantaggio da questa tecnologia.