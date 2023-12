La RTX 3060 resterà in produzione per tutto il 2024, prezzi in calo

Secondo le informazioni riportate da Board Channels, una fonte cinese del settore dei prodotti tecnologici, Nvidia ha pianificato di proseguire la distribuzione delle GPU RTX 3060 fino almeno il primo trimestre del 2024. Le spedizioni potrebbero interrompersi a partire dal secondo trimestre del 2024, ma ciò sarà determinato dall'interesse dei produttori nel mantenere attive le vendite della RTX 3060.

Nvidia ha stabilito che il prezzo di queste nuove spedizioni debba essere inferiore a 280 dollari; questa strategia mira a mantenere la competitività dei prezzi della RTX 3060 rispetto alle sue controparti leggermente più potenti di AMD, la Radeon RX 6700 XT e la Radeon RX 6750 GRE.

Con l'approccio del terzo anniversario dell'RTX 3060, non si sono ancora verificate significative riduzioni di prezzo per questa scheda grafica. Sia per il modello originale da 12 GB che per la versione da 8 GB, i prezzi si mantengono generalmente intorno ai 330 dollari consigliati. Tuttavia, negli ultimi mesi, si è iniziato a osservare un calo, con le schede che scendono sotto la soglia dei 300 dollari.

Di solito, Nvidia inizia a ritirare gradualmente le schede della generazione precedente circa un anno dopo il lancio delle nuove. Con l'RTX 4060 rilasciato nel giugno 2023, l'importanza dell'RTX 3060 potrebbe vedere una riduzione rapida, ma considerando la crescente domanda di GPU per l'intelligenza artificiale, questa situazione potrebbe evolvere.

Nel frattempo, in risposta alle richieste di Nvidia, il produttore asiatico di schede grafiche Onda ha già introdotto il suo più recente modello RTX 3060, la RTX 3060 Aegis 12GD6-B V2, al prezzo di circa 268 dollari. Resta da vedere se e quando altri produttori e partner seguiranno le raccomandazioni di prezzo stabilite da Nvidia.