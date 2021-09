RTX 30 SUPER: Ampere Refresh in arrivo a gennaio?

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato della possibilità di vedere entro la fine del 2021 dei nuovi modelli di schede video Nvidia. I rumor, diffusi da Greymon 55 e Red Gaming Tech, confermerebbero la volontà della casa di Santa Clara di lanciare all’inizio del prossimo anno le schede GeForce RTX 30 SUPER, che rappresenteranno un refresh dell’attuale architettura Ampere, rimandando quindi l’uscita delle GPU basate sulla nuova architettura Ada Lovelace, che avverrà probabilmente nel Q4 2022.

Okay, so thats basically 2years from now? :S

Thanks for the advice! I just dont want to regret going all in on this build if here in a few months there will be stuff thats significantly better. But if its 2 or more years from now im ok w that

— James Culbreth (@JamesCulbreth12) September 7, 2021