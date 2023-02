La scheda NVIDIA RTX 6000, basata sull’architettura Ada Lovelace, non è certo considerata una delle migliori per i videogiochi a causa del suo prezzo di 6.800 dollari. Infatti, il prodotto è destinato ai professionisti e ai creatori di contenuti e utilizza quasi l’intero die AD102 (impiegato anche nella GeForce RTX 4090), grazie all’abilitazione di 142 SM sui 144 possibili.

La RTX 6000 offre 18.176 CUDA core, 568 Tensor core per i carichi di lavoro AI e 142 RT core per gli effetti di ray-tracing, con la possibilità di raggiungere una frequenza massima di 2.505MHz, fornendo performance FP32 di 91,06 TFLOP. Inoltre, la scheda è dotata di 48GB di memoria GDDR6 a 20 Gb/s su un’interfaccia a 384 bit, per una larghezza di banda complessiva di 960 GB/s. Tuttavia, il TGP della RTX 6000 è limitato a 300W, rispetto ai 450W della RTX 4090 Founders Edition.

Facendo un confronto con il modello precedente, la RTX 6000 offre prestazioni FP32 del 135% superiori rispetto alla RTX A6000 e una larghezza di banda della memoria maggiore del 25%. Inoltre, la RTX 6000 offre prestazioni FP32 superiori anche rispetto alla GeForce RTX 4090, che è la scheda grafica più vicina in termini di prestazioni. Al momento, AMD non ha ancora lanciato una scheda grafica professionale basata su RDNA 3 e l’unico prodotto concorrente disponibile è la Radeon Pro W6800, che fornisce prestazioni notevolmente inferiori rispetto alla RTX 6000.

Scheda grafica DaVinci Resolve Studio Adobe Premiere Pro Topaz AI Suite Unreal Engine V-Ray OctaneRender Redshift Blender RTX 6000 Ada 2.975 1.498 471,2 74,0 5.399 1.146 87 12.728 GeForce RTX 4090 2.960 1.505 465,5 92,5 5.564 1.292 85 12.779 RTX A6000 2.648 1.379 445,2 46,3 2.710 627 159 5.848 Radeon Pro W6800 2.135 1.017 401,6 24,7 N/A N/A N/A 1.982

Recentemente, Puget Systems ha effettuato alcuni test, dove la RTX 6000 è stata in grado di raggiungere prestazioni superiori fino al doppio rispetto alla precedente generazione (Ampere). Tuttavia, la GeForce RTX 4090 ha superato la RTX 6000 in sei degli otto benchmark, fornendo performance maggiori tra il 3% e il 25%. Come previsto, la Radeon Pro W6800 ha ottenuto prestazioni inferiori rispetto alla RTX 6000, con una differenza compresa tra il 17% e il 542% a seconda del carico di lavoro.

Inoltre, è doveroso notare che nessuno dei benchmark citati beneficia dei driver professionali di NVIDIA, che solitamente garantiscono enormi guadagni in termini prestazionali rispetto alle schede GeForce. Stando ai risultati ottenuti in questi specifici software, la RTX 4090 può offrire prestazioni comparabili a una RTX 6000 ma a un costo inferiore del 76%, costituendo una più che valida alternativa se si utilizzano applicazioni non specificatamente ottimizzate dai driver.