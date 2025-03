La RTX 5070 Founders Edition non sarà disponibile al lancio

La vigilia del lancio della GeForce RTX 5070 si tinge di confusione e incertezze. A poche ore dal debutto ufficiale, NVIDIA ha comunicato a tutti i recensori che hanno rilasciato le analisi della nuova "entry level" della serie 5000 (qui la nostra recensione), che il modello Founders Edition della scheda grafica non sarà disponibile all'acquisto nella data prevista del 5 marzo, ma che verrà resa disponibile solamente a fine mese. Una mossa inaspettata che crea ulteriore tensione in un mercato già caratterizzato da disponibilità limitate e rinvii, proprio mentre la concorrenza di AMD si prepara a rispondere con il suo nuovo prodotto.

Fondatori in ritardo, partner pronti al lancio

Il rinvio comunicato da NVIDIA riguarda esclusivamente il modello Founders Edition della RTX 5070, ovvero la versione prodotta direttamente dall'azienda. La notizia è stata inizialmente riportata da Andreas Schilling, confermando che il problema interessa sia il mercato tedesco che quello statunitense, con probabili ripercussioni a livello globale.

Questo non significa che il lancio della RTX 5070 sia completamente annullato. I modelli personalizzati dei partner di NVIDIA dovrebbero essere regolarmente disponibili, anche se le indiscrezioni degli ultimi giorni suggeriscono che le scorte potrebbero risultare significativamente limitate.

Si ipotizza che il rinvio sia dovuto ai dazi recentemente autorizzati da Trump, i quali rischierebbero di aumentare il prezzo di listino della scheda. Ragion per cui NVIDIA starebbe valutando una strategia differente per non affliggere i consumatori.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Un calendario di lanci sempre più incerto

Non è la prima volta che NVIDIA modifica le date di lancio per questa generazione di schede grafiche. La RTX 5070 era inizialmente prevista per la fine di febbraio, prima di essere posticipata ai primi di marzo. L'azienda non ha mai chiarito le ragioni dietro questi continui slittamenti, alimentando speculazioni su possibili problemi produttivi o strategie di mercato.

Il tempismo è particolarmente significativo considerando che AMD si prepara a lanciare la sua Radeon RX 9070 appena un giorno dopo, il 6 marzo. Secondo le informazioni disponibili, la disponibilità delle nuove GPU di AMD potrebbe essere tra le migliori degli ultimi tempi, mettendo ulteriore pressione su NVIDIA.

Recensioni senza prodotto acquistabile

La situazione crea un paradosso per i consumatori: circa il 90% delle recensioni pubblicate oggi riguarda proprio il modello Founders Edition che non sarà immediatamente disponibile all'acquisto. Gli utenti si troveranno quindi a leggere valutazioni di un prodotto che non potranno acquistare nella sua versione di riferimento fino a fine marzo.

Questa disconnessione tra recensioni e disponibilità effettiva rischia di creare confusione nel mercato, specialmente considerando che i modelli dei partner potrebbero presentare caratteristiche, prestazioni e prezzi diversi rispetto alla versione Founders Edition recensita.