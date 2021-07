La tastiera dotata di schermo touchscreen che stavamo tutti aspettando

Kickstarter potrebbe avere la soluzione per coloro che hanno sempre sognato un Blackberry gigante sulla propria scrivania. La FICIHP è una tastiera full-size senza tastierino numerico – a membrana scissor-switch o meccanica – con un touchscreen da 12,6 pollici sulla parte superiore, come una versione gigante della touch bar del Macbook Pro.

FICIHP è già notevolmente al di sopra del suo obiettivo finale, avendo raccolto al momento quasi 90.000 euro su un obiettivo di 4221 euro, e manca ancora circa un mese. La tastiera con cornice in alluminio si collega tramite un singolo cavo USB-C e offre un paio di utili porte USB 2 in modo da poter collegare un mouse o una chiavetta mentre si lavora esclusivamente sullo schermo con risoluzione 1920 x 515.

Photo Credits: FICIHP

È compatibile con Windows, MacOS e Android (inclusi i desktop Samsung DEX e Huawei EMUI) e può essere utilizzato per eseguire il mirroring dello schermo da un iPad. Poiché l’ingresso utilizza l’interfaccia HDMI, sebbene utilizzi la porta di tipo C, immaginiamo che possa essere utilizzato anche con un computer single board. Infatti c’è scritto che supporta PC con interfaccia USB-C, HDMI (con cavo personalizzato) e smartphone con USB-C full-function.

Il touchscreen può essere utilizzato per controllare direttamente il computer host, agendo come un touchpad, ed essendo uno schermo multitouch – dotato di 10 punti di contatto – si possono usare le gesture per fare varie azioni, come passare da un’app a un desktop virtuale.

E, naturalmente, non sarebbe il 2021 senza un po’ di RGB: sono supportati oltre 15 schemi di illuminazione RGB, mentre i copritasti possono essere scambiati e sostituiti con quelli che si preferiscono. I giocatori, o coloro a cui piace semplicemente fare rumore mentre si scrive, hanno una scelta di switch per la versione meccanica della tastiera, con le varianti Blue (“Clicky”), Brown (“Gentle”) e Red (“Quieter”) disponibili.

La campagna Kickstarter durerà fino al 28 luglio, con le prime consegne previste per agosto. In base alla somma donata partecipando al crowdfunding del progetto, potete ricevere delle ricompense e in questo caso sono la possibilità di portarsi a casa in anteprima – e a un prezzo promozionale – la tastiera in questione. Potete investire nel progetto e in cambio avere una tastiera FICIHP a partire da 177 euro.