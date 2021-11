La Tesla Model S 2021 a bordo ha un PC da gaming migliore del vostro

All’inizio dell’anno vi avevamo parlato di alcune indiscrezioni riguardanti un particolare modello di Tesla Model S, equipaggiata con nientemeno che un PC da gaming di tutto rispetto, dotato di scheda video dedicata. Le voci di corridoio dell’epoca vedevano a bordo della nuova Model S una GPU AMD Navi 23, in grado di eseguire (a detta di Elon Musk) anche Cyberpunk 2077 e diversi altri giochi di ultima generazione.

A quanto pare le indiscrezioni hanno trovato conferma, grazie a un video dello Youtuber Ingineerix, che ha eseguito un teardown del computer a bordo della Tesla in questione. Stando a quanto si vede nel video, la Model S 2021 è dotata di un computer con processore AMD Zen + quad core da 45W, dotato di 500KB di cache L2 e 4MB di cache L3, identificato dal numero di modello YE180FC3T4MFG. La GPU invece, come anticipato dalle indiscrezioni, è basata sul chip Navi 23 ed è dotata di 28 compute unit. Con queste specifiche, il PC a bordo della Tesla Model S 2021 dovrebbe garantire performance simili a quelle di una PS5.

Per un’esperienza di gioco adeguata (per quanto possa essere “adeguato” giocare in auto), Tesla ha inserito uno schermo da 17″, un sistema audio da 960 watt e un modulo WiFi LG Innotek per essere sempre connessi a internet. Insomma, sembra proprio che Tesla abbia inserito un PC da gaming di tutto rispetto all’interno della nuova Tesla Model S, ma il prezzo di circa 130.000 dollari la rende fuori portata per molti di coloro che da sempre sognano di poter giocare anche in auto. A questo proposito, se state pensando di acquistare un’auto elettrica, ma avete ancora dei dubbi su alcuni elementi come la ricarica, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato con tutte le risposte.