Questo PC da gaming costa tantissimo, ma sta andando comunque a ruba!

Se siete alla ricerca di un PC da gaming fatto e finito, praticamente completo e già assemblato, ed a cui poi dovrete solo prodigarvi di aggiungere un ottimo monitor per giocare, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa offerta Amazon dove, grazie ad uno sconto del 16%, potrete acquistare a 3.699,00€ lo spettacolare PC desktop da gaming MSI MEG Aegis Ti5, il cui prezzo è certamente non per tutti, ma risulta di sicuro più accattivante di quanto non fosse la proposta originale di oltre 4300 euro! In tal senso, e specie per le sue caratteristiche tecniche, parliamo indubbiamente di un affare, ed infatti, al netto del prezzo, parliamo di un prodotto che sta andando a ruba!

MSI MEG Aegis, chi dovrebbe acquistarlo?

Il MSI MEG Aegis Ti5 è un PC da gaming rivolto agli appassionati più esigenti, che cercano il massimo delle prestazioni disponibili sul mercato e che, al contempo, non hanno voglia di impegnarsi in prima persona nella scelta dei componenti e nel relativo assemblaggio. Parliamo, dunque, di un PC fatto e finito, già pronto all'uso, ed animato da una componentistica di tutto rispetto, come anzitutto è il processore Intel Core i9 di dodicesima generazione che, insieme alla scheda grafica MSI GeForce RTX 3080 Ti, sono in grado di offrire un'esperienza di gioco senza compromessi, gestendo facilmente i titoli più esigenti e l'elaborazione di grafica ad alta risoluzione.

A ciò, si aggiungono poi 64GB di RAM DDR5, un'ampia capacità di archiviazione grazie ad un SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 da 2TB e ad un HDD da ben 3TB!

Inoltre, il MSI MEG Aegis Ti5 è consigliato a chi fa della personalizzazione una priorità. Grazie al Gaming Dial intuitivo, gli utenti possono passare facilmente da una modalità di gioco all'altra, regolare volume e illuminazione o accedere a impostazioni preimpostate e monitoraggio, tutto questo senza distrarsi dalla propria sessione di gioco. La soluzione di raffreddamento a liquido preinstallata, infine, garantisce che le prestazioni della CPU rimangano al top senza surriscaldamenti, mentre la connettività estrema con Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2 assicura una connessione veloce e stabile per partite online e streaming.

In soldoni, parliamo di un PC da gaming di tutto rispetto, capace di offrire una soluzione di gioco eccezionale per chiunque sia alla ricerca di un desktop già pronto all'uso, ed in grado di tenere testa a praticamente qualsiasi uscita videoludica. Per questo, pur consci che il prezzo sia abbastanza alto, non ci sorprende che su Amazon i pezzi disponibili siano ormai pochissimi, e per questo vi suggeriremmo, qualora vi interessi, di inserirlo subito nel carrello!

