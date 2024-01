La vostra prossima tastiera avrà un tasto mai visto prima

Che Microsoft voglia mettere l'intelligenza artificiale al centro dell'esperienza utente non è un mistero, motivo che ha spinto l'azienda all'introduzione del tasto Copilot dedicato sulle tastiere di Windows 11. Questa novità, pensata per rendere più accessibile l'utilizzo di Copilot, segna una svolta non di poco conto nella progettazione delle tastiere dei PC.

Il vicepresidente di Microsoft, Yusuf Mehdi, ha condiviso la notizia attraverso un blog post, sottolineando che il tasto Copilot sarà il primo cambiamento rilevante alla tastiera di Windows PC in quasi tre decenni. Questo nuovo tasto si unirà al già noto tasto Windows, diventando un elemento centrale per gli utenti desiderosi di esplorare le potenzialità dell'IA nel loro quotidiano digitale.

Secondo Mehdi, il tasto Copilot sarà posizionato strategicamente, facendo intendere una facilità d'uso simile a quella di Esc o della barra spaziatrice. L'obiettivo è "convincere le persone a partecipare più facilmente alla trasformazione dell'IA", consentendo loro di integrare senza sforzo Copilot nella loro routine digitale quotidiana.

L'anteprima del tasto Copilot è stata presentata in un video di Microsoft (a inizio articolo), che mostra il tasto posizionato a destra del tasto Alt destro (sostituirà il Ctrl destro). Mentre su alcune tastiere Surface questa posizione è attualmente occupata dal tasto Windows destro, resta da vedere se questa disposizione sarà definitiva. Tuttavia, con il supporto già ottenuto dai partner di produzione, è probabile che vedremo tastiere con il tasto Copilot al CES 2024.