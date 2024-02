La VPN al prezzo che aspettavi: fino al 64% su PrivadoVPN

Se siete in possesso di un eccellente antivirus che tuttavia non include una VPN, e desiderate garantire la vostra privacy online oltre a proteggervi da virus e malware, sottoscrivere un abbonamento a una VPN dedicata è una mossa astuta, nonostante ciò implichi un costo aggiuntivo mensile. Parlando di costi, PrivadoVPN attualmente offre la possibilità di accedere ai suoi servizi con sconti che arrivano fino al 64%, rendendo l'investimento in una VPN più conveniente rispetto al prezzo standard di 10,99€ al mese. Sfruttando questa opportunità e optando per il piano biennale, il costo si riduce a soli 3,99€ al mese. Questo vi permetterà di godere di tutti i vantaggi offerti da una delle migliori VPN disponibili sul mercato, inclusi traffico dati illimitato, connessioni su dispositivi illimitati e un efficace sistema di blocco della pubblicità.

PrivadoVPN, chi dovrebbe abbonarsi?

PrivadoVPN si rivolge a diverse categorie di utenti. Tra queste si possono includere gli utenti preoccupati per la loro privacy online, ossia chiunque desideri navigare su internet mantenendo alta la propria privacy e desidera evitare che le proprie attività online siano tracciate da terzi. A tal riguardo, PrivadoVPN si rivela uno strumento efficace per mascherare l'indirizzo IP e crittografare il traffico di dati.

Un'altra categoria di utenti che beneficerà di una VPN come questa è quella degli appassionati di streaming e di contenuti multimediali. Spesso infatti capita di vedere trailer o pezzi di film che potrebbero piacere ma che non vengono trasmessi in Italia, rendendo la loro visione impossibile. Con la possibilità di sbloccare contenuti geograficamente limitati, tra l'altro con un semplice click, gli utenti potranno accedere a tutti i contenuti delle piattaforme streaming.

E perché no, anche gli attivisti o i giornalisti che lavorano in o su aree con censura pesante e sorveglianza governativa possono trarre grandi benefici dall'uso di una VPN come PrivadoVPN. Pertanto, ora che avete la possibilità di risparmiare fino al 64%, perché non approfittarne per avere tutte queste possibilità a un prezzo accessibile per chiunque?

