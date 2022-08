LastPass, azienda nota per l’omonimo password manager, ha subito una violazione di sicurezza che ha coinvolto anche l’ambiente di sviluppo, con il furto di dati tecnici e, addirittura, di una porzione del codice sorgente del software.

La violazione sarebbe partita da un account sviluppatore compromesso, come ha dichiarato l’azienda stessa attraverso un post sul blog: “Due settimane fa, abbiamo rilevato attività insolite all’interno di alcune parti dell’ambiente di sviluppo di LastPass. Siamo giunti alla conclusione che un soggetto non autorizzato abbia ottenuto l’accesso all’ambiente di sviluppo di LastPass tramite un unico account sviluppatore compromesso e abbia trafugato parti del codice sorgente e alcuni dati tecnici proprietari di LastPass. I nostri prodotti e servizi funzionano normalmente”.

L’azienda ha adottato subito le dovute misure di riduzione dei rischi e di contenimento, adottando poi misure avanzate di sicurezza.

We recently detected unusual activity within portions of the LastPass development environment and have initiated an investigation and deployed containment measures. We have no evidence that this involved any access to customer data. More info: https://t.co/cV8atRsv6d pic.twitter.com/HtPLvK0uEC

