L’attesa è finita, spuntano le date per i primi laptop con Ryzen 4000

Il leaker Momomo_US ha pubblicato le immagini di alcuni laptop apparsi sulla versione cinese di Amazon che presentano tra le specifiche i nuovi Ryzen 4000 annunciati a gennaio da AMD. I portatili in questione sono PC da gioco ad alte prestazioni di Asus, più precisamente si tratta di due ROG Zephirus G14 ed uno della serie TUF Gaming.

La data di uscita prevista è il 16 marzo, così come confermato da Newegg Canada sul quale è apparso uno degli Zephyrus in questione. Tuttavia dal sito di e-commerce canadese non è possibile accedere alla pagina prodotto, né preordinare nonostante sia attivo il link all’acquisto.

In particolare il primo è un ROG Zephyrus G14 GA401IU equipaggiato con un Ryzen 7 4800HS, una scheda video GeForce GTX 1660 Ti di Nvidia e 16GB di memoria RAM, al prezzo di 11602 yuan (circa 1473 euro). Il secondo invece è un ROG Zephyrus G14 GA401II che come unica differenza rispetto al primo prevede una GeForce GTX 1650 Ti al prezzo di 9999 yuan (circa 1270 euro). Infine, l’ultimo laptop della serie TUF Gaming è l’Asus TUF FA706IU che offre un processore Ryzen 7 4800H abbinato a 16GB di memoria RAM ed una scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1660 Ti al prezzo di 10359 yuan (circa 1315 euro).

Al momento però AMD non ha ancora annunciato ufficialmente il Ryzen 7 4800HS, né è presente una pagina prodotto dedicata sul sito ufficiale. Ciò che sappiamo riguardo questo processore è che sarà una versione più potente in termini prestazionali rispetto al 4800H e più efficiente per quanto concerne il consumo energetico grazie ad un TDP di 35W rispetto ai 45W del 4800H, grazie ai benchmark pubblicati alcuni giorni fa da TUM_APISAK.

Detto questo, la notizia va presa con le dovute precauzioni. L’assenza tanto dell’annuncio ufficiale quanto delle pagine prodotto dedicate potrebbero indicare un ritardo nelle consegne dovute ai disagi provocati dal coronavirus. Vi terremo aggiornati.