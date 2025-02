Lavora ovunque con LG gram 17Z90S: performance elevate e peso piuma, oggi a un SUPER PREZZO!

Se siete alla ricerca di un notebook ultraleggero e potente, oggi su Amazon trovate un'occasione imperdibile: LG gram 17Z90S è disponibile a soli 1.099€, con uno sconto del 27% rispetto al prezzo più basso recente di 1.499€. Un'opportunità da cogliere al volo per chi desidera un laptop performante, leggero e con un'autonomia eccezionale.

LG gram 17Z90S, chi dovrebbe acquistarlo?

LG gram 17Z90S si distingue per il suo ampio display da 17 pollici 2.5K (2560x1600) IPS, che offre colori brillanti e dettagli nitidi grazie al gamut DCI-P3 al 99%. Un'ottima soluzione per chi lavora con contenuti multimediali, grafica o semplicemente vuole un'esperienza visiva superiore.

Nonostante lo schermo generoso, questo notebook pesa solo 1,3 kg, grazie a uno chassis in lega di magnesio certificato MIL-STD-810H per la massima resistenza. Questo lo rende perfetto per chi viaggia spesso e ha bisogno di un dispositivo affidabile e ultraleggero.

Le prestazioni sono garantite dal potente processore Intel Core Ultra 7 155H, supportato da 16GB di RAM LPDDR5X e un SSD da 1TB, che assicurano velocità, reattività e ampio spazio di archiviazione per tutti i vostri file e applicazioni. La certificazione Intel Evo conferma l'ottima ottimizzazione tra hardware e software.

Un altro punto di forza di LG gram 17Z90S è la sua batteria da 77Wh, che vi permette di affrontare un'intera giornata di lavoro senza dover ricorrere alla ricarica. Inoltre, la connettività avanzata con porte HDMI, 2 Thunderbolt 4, 2 USB-A e slot microSD garantisce la massima versatilità per ogni esigenza.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta eccezionale su Amazon: LG gram 17Z90S a soli 1.099€ è una delle migliori occasioni del momento per chi cerca un laptop di fascia alta, ultra-portatile e potente. Acquistatelo subito prima che il prezzo torni a salire! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook per lavoro per ulteriori consigli.

