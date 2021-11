Le DDR5 Trident Z5 di G.Skill segnano un nuovo record mondiale

Al giorno d’oggi, i lanci di processori sono quasi sempre accompagnati da record mondiali. Tuttavia, mentre abbiamo visto il Core i9-12900K registrare alcuni risultati notevoli, ora è il turno delle memorie DDR5. L’overclocker Hocayu ha portato le Trident Z5 di G.Skill a 8.705MHz strappando il titolo di memoria più veloce a HyperX. Si prevede che le DDR5 raggiungeranno i 10.000MHz, ma ciò non rende questo risultato meno interessante. Le memorie HyperX Predator in precedenza detenevano il record mondiale di 7.200MHz con le DDR4. Quindi, G.Skill ha conquistato il trono grazie al 21% in più delle Trident Z5.

Photo Credit: G.Skill

La configurazione utilizzata da Hocayu per stabilire il nuovo record mondiale era costituita da un processore Intel Core i7-12700KF, una scheda madre ASUS ROG Maximus Z690 Apex e le G.Skill Trident Z5 DDR5-6000 (F5-6000U4040A16G). Sfortunatamente, poiché si trattava di raggiungere la frequenza più alta possibile, l’overclocker è stato costretto a “rilassare” i timing dai 40-40-40-76 impostati da XMP a 127-120-120-120.

I processori Intel Alder Lake di dodicesima generazione e le schede madri Z690 sono già disponibili per l’acquisto. I kit di memoria DDR5, d’altra parte, sono difficili da trovare. Sebbene molti rivenditori li abbiano presenti nei listini dei loro negozi online, la maggior parte di essi è esaurita, mentre alcuni dei kit di memoria DDR5 annunciati non arriveranno sul mercato fino a metà-fine novembre.

Photo Credit: G.Skill

La mancanza di offerta mette sicuramente i primi utilizzatori di Alder Lake in una situazione difficile. La serie è infatti compatibile sia con le memorie DDR4 che DDR5, ma sceglierne una significa abbandonare completamente l’altra. Non ci sono schede madri della serie 600 che supportano entrambi i formati di memoria e non ci aspettiamo di vederne nessuna. Quindi, se acquistate una scheda madre Z690 con slot DDR4 oggi, dovete tenere in considerazione il fatto di passare a una nuova in futuro.