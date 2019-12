Le migliori periferiche gaming da regalare a Natale

Mancano ormai davvero pochi giorni a Natale, ma siamo sicuri che molti di voi sono ancora alla disperata di ricerca degli ultimi regali per amici e parenti. Se nelle vostre cerchie ci sono anche dei videogiocatori, qui troverete tutto quello che fa al caso vostro: noi di Tom’s abbiamo infatti deciso di aiutarvi raggruppando le offerte più interessanti per quanto riguarda periferiche e accessori dedicati al gaming, così da aiutarvi a scegliere il regalo perfetto. Se invece siete alla ricerca di un nuovo mouse o di una nuova tastiera per la vostra postazione.. beh, Natale è un’ottima occasione per fare un regalo a sé stessi, oltre che agli altri!

Logitech G413

La Logitech G413 è un grande classico: si tratta tastiera molto nota al pubblico di videogiocatori, principalmente per il suo rapporto qualità prezzo. A 59,99 euro offre una base in alluminio anodizzato, switch Romer-G, layout italiano e USB passthrough, una caratteristica difficile da trovare in questa fascia di prezzo. Sotto la tastiera c’è anche abbastanza spazio per far passare il cavo USB del vostro headset, inoltre la scocca offre delle guide per organizzare tutta la cavetteria al meglio e mantenere la scrivania in ordine.

Logitech G502 HERO

Rimaniamo in casa Logitech con questo G502 HERO, disponibile a soli 39,99 euro. Si tratta di un mouse gaming con sensore Hero 16K in grado di arrivare fino a 16000 DPI e dotato di LED RGB, peso regolabile che parte da 151 grammi, 11 tasti programmabili e polling rate di 1 ms. Il software sviluppato da Logitech è disponibile per PC e Mac e offre grandi possibilità di personalizzazione, permettendo anche di salvare 5 profili nella memoria integrata del mouse.

HyperX Revolver S

Se siete alla ricerca di un paio di cuffie gaming compatibili con tutte le piattaforme, le HyperX Revolver S sono quello che fa al caso vostro. Costano 133 euro e offrono surround 7.1 virtuale, microfono scollegabile con jack da 3,5 mm e scheda audio sul filo. La struttura ad arco allegerisce il peso delle cuffie sulla testa e permette di indossarle per diverse ore senza problemi, mentre i padiglioni in memory foam coprono molto bene le orecchie, sono morbidi e non danno fastidio sulla pelle.

Logitech G613

Torniamo a parlare di tastiere: la Logitech G613 è la scelta giusta per i vostri amici videogiocatori che non amano avere cavi in giro per la scrivania. Si tratta infatti di una tastiera con layout americano che può essere collegata al proprio computer anche tramite bluetooth, rimuovendo l’ingombro del filo. È equipaggiata con switch Romer-G e si alimenta con due semplici batterie AA, che garantiscono una durata fino a 18 mesi. Grazie alla connettività bluetooth, la Logitech G613 è compatibile anche con dispositivi mobili e in confezione troviamo anche un supporto per smartphone. Il prezzo? 94,99 euro.

Razer Lancehead

Sempre per gli amanti del wireless consigliamo come mouse il nuovo Razer Lancehead, perfetto anche per i mancini. Può essere acquistato a 74,99 euro, a bordo troviamo un sensore laser 5G da 16000 DPI, ultrapolling 1000 Hz, un peso di soli 111 grammi e una batteria ricaricabile che dura fino a 24 ore. Il Razer Lancehead offre 2 pulsanti programmabili per lato e permette di salvare i propri profili di configurazione anche in cloud, grazie alla sincronizzazione del software Razer Synapse 3.

Trust GXT 252

Non si tratta propriamente di una periferica da gaming, ma il Trust GXT 252 è un’accessorio che secondo noi non può mancare sulla scrivania di un videogiocatore. Si tratta di un set che vi permette di portare a casa a soli 72,99 euro un microfono a condensatore di buona qualità, un’asta di supporto e un filtro pop. Sicuramente di un regalo perfetto per i vostri amici che non hanno un buon microfono e che fate fatica a capire durante le sessioni di gioco, ma non solo: è adatto anche a tutti coloro che cercano qualcosa per iniziare a fare streaming o registrare video.

Asus ROG Pugio

In ambito mouse segnaliamo anche l’Asus ROG Pugio, un prodotto estremamente valido e adatto anche a mancini e ambidestri grazie al layout perfettamente simmetrico. È equipaggiato con un sensore da 7200 DPI e pesa 103 grammi, ma la vera forza sta nella possibilità di personalizzazione. L’Asus ROG Pugio è infatti dotato di pulsanti laterali magnetici removibili e configurabili su entambi i lati (per offrire un’esperienza d’uso il più ergonomica possibile) e di un esclusivo socket push-fit, che consente di modificare facilmente gli interruttori con varie resistenze a scatto. Lo potete acquistare su Amazon a 59,99 euro.

Logitech G920 Driving Force

Se conoscete degli appassionati di giochi di guida, che siano arcade o simulatori, con il Logitech G920 Driving Force andrete a colpo sicuro. Si tratta di un volante con pedaliera compatibile con PC, Xbox One e PS4, costruito in acciaio e pelle per essere robusto e confortevole anche in caso di uso prolungato. Garantisce un’esperienza di gioco immersiva simulando la sensazione di guidare un’auto reale, con sterzo di precisione e pedali sensibili alla pressione. Non lasciatevelo scappare, soprattutto finché rimane in offerta a soli 169,99 euro!

Razer Ornata Chroma

Torniamo a parlare di tastiere, questa volta con la Razer Ornata Chroma, acquistabile a 93,99 euro. Si tratta di una tastiera di tipo Mecha-Membrane, Caratterizzata da una piacevole sensazione tattile con un feedback deciso. Oltre ai particolari switch progettati da Razer, la Razer Ornata Chroma offre tasti completamente programmabili e a metà corsa per un’attuazione più rapida, rollover da 10 tasti, anti-ghosting e compatibilità con Razer Synapse e con l’ecosistema Razer Chroma. Non manca un poggiapolsi in ecopelle, che garantisce la massima comodità sia durante le sessioni di gioco che durante la scrittura.

Asus ROG Delta Core

Tra gli headset che vi consigliamo c’è anche l’Asus ROG Delta Core, disponibile a 89,90 euro e un ottimo regalo per chi gioca principalmente su console. I driver Asus Essence sono stati aggiornati con la tecnologia Audio Signal Diversion e ora offrono una parete circolare che aiuta a separare i suoni dalle alte, basse e medie frequenze, così da ottenere un audio più chiaro. Il microfono staccabile è unidirezionale e progettato per dare risalto alla voce, in modo che i compagni di squadra vi sentano bene anche durante le azioni più concitate. I controlli del volume e per attivare e disattivare il microfono sono stati posizionati sul padiglione anziché sul filo, per potervi accedere più rapidamente.

