Le Nvidia RTX 40 SUPER vanno più forte, ma consumano uguale

A pochi giorni dalle indiscrezioni riguardo le specifiche tecniche delle nuove RTX 40 SUPER, Kopite7kimi torna sull’argomento con una notizia interessante e senza dubbio positiva: ci sarà un aumento delle prestazioni, ma i consumi rimarranno gli stessi. Questo significa che NVIDIA è riuscita a migliorare ulteriormente la già ottima efficienza delle proprie GPU e che le nuove SUPER alzeranno ulteriormente l’asticella delle prestazioni per watt.

Ovviamente tutto deve essere confermato, si tratta di indiscrezioni non ufficiali che vanno considerate come tali, che potrebbero essere smentite in qualsiasi momento. Tuttavia, maggiori prestazioni a parità di consumi farebbero entrare facilmente le nuove RTX 40 SUPER nella nostra classifica delle migliori schede video gaming.

Vi ricordiamo che la gamma RTX 40 SUPER sarà composta, sempre secondo le indiscrezioni, da tre modelli: RTX 4080 SUPER, basata su GPU AD103 con 10.240 CUDA core e un TDP di 320W, RTX 4070 Ti SUPER, anch’essa con GPU AD103 ma 8.448 CUDA core e un TDP di 285W e RTX 4070 SUPER, con 7.168 CUDA core e una GPU AD103 o AD104 (non è ancora chiaro, nemmeno dalle indiscrezioni), con un TDP di 220W. Se le specifiche dovessero essere confermate, l’unica con un TDP maggiore sarebbe la RTX 4070 SUPER, con un valore più alto di 20 watt.

Non ci sono ancora dettagli su quando NVIDIA annuncerà ufficialmente le nuove SUPER, ma è possibile che lo farà sul palco del CES di Las Vegas il prossimo gennaio. Fino ad allora potremo basarci solamente sulle varie indiscrezioni, che come già detto potrebbero anche rivelarsi errate.