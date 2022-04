Un paio di settimane fa, vi avevamo riportato che le la nuova linea di schede video RDNA 2 “refresh” di AMD, composta da Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT e RX 6650 XT, dovrebbe debuttare sul mercato il prossimo mese, stando a Disclosezen, fonte che si è dimostrata particolarmente affidabile in passato. Al momento, l’azienda di Sunnyvale non ha ancora svelato le specifiche esatte delle tre schede, ma dovrebbe essere certo l’uso di memorie più veloci (18Gb/s), caratteristica che, da sola, dovrebbe migliorare le prestazioni dal 2 al 5%. Tuttavia, non è da escludere qualche ritocco anche alle frequenze, apportando di conseguenza incrementi di performance più significativi.

A quanto pare, sarà necessario sborsare parecchio per portarsi a casa un esemplare di queste schede. Infatti, come avvistato dal noto leaker momomo_us, il rivenditore francese PC21.FR ha inserito nel proprio listino sette nuove schede Sapphire a prezzi davvero folli. La Sapphire Nitro+ RX 6650 XT viene infatti proposta a 843,09€, mentre la Sapphire Nitro+ RX 6750 XT costa 1.396,22€ per terminare con i 3.084,48 euro della Sapphire Toxic RX 6950 XT. I prezzi sono davvero fuori scala, soprattutto considerando che lo stesso negozio vende la RX 6900 XT praticamente alla metà rispetto alla RX 6950 XT.

Ovviamente, questi prezzi al momento vanno presi semplicemente come dei placeholder in attesa di avere notizie ufficiali a riguardo, che sicuramente non tarderanno ad arrivare.

Photo Credit: VideoCardz

Ricordiamo che, oltre alle modifiche dal punto di vista prestazionale, le nuove schede avranno un design più efficiente per dissipare il calore rispetto ai modelli che andranno a sostituire. La Radeon RX 6650 XT si distingue dalla precedente RX 6600 XT per la presenza di un dissipatore a doppia ventola (e non più singola) e lo stesso vantaggio è riscontrabile nella Radeon RX 6750 XT, che ora è dotata di tre ventole, una in più rispetto alla RX 6700 XT.