Lenovo abbraccia i PC Copilot+, ecco i nuovi Yoga e ThinkPad

Non c'è che dire, ci sarà parecchio da dire sui nuovi PC Copilot+. Se non sapete cosa sono, vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro approfondimento dedicato che raccoglie tutte le informazioni, qui ci concentreremo sulle novità in casa Lenovo.

L'azienda ha infatti presentato due nuovi computer portatili Copilot+, Lenovo Yoga Slim 7x e ThinkPad T14s Gen 6. Entrambi sono equipaggiati con processore Qualcomm Snapdragon X Elite, l'unico al momento con una NPU abbastanza potente da soddisfare i requisiti di Copilot+.

Lenovo Yoga Slim 7x è progettato per i creatori di contenuti che vogliono un dispositivo potente e versatile, che gli permetta di sfruttare le funzionalità IA di Windows e dei programmi più famosi, come la suite Adobe o DaVinci Resolve Studio. Il portatile è dotato di un display touch OLED PureSight da 14.5" 3K con una luminosità di picco di 1000 nit e supporto per la gamma di colori sRGB e P3 al 100%, per immagini vivide e dettagliate.

Con un peso di soli 1,28 kg e uno spessore di appena 12,9 mm, Yoga Slim 7x è anche facilissimo da trasportare, ma ciò non compromette la potenza. L'efficienza del chip Snapdragon e la batteria da 70Whr assicurano anche un'incredibile autonomia, che permette di usare il laptop più giorni senza doverlo ricaricare.

ThinkPad T14s Gen 6 rappresenta invece un salto importante nel mondo dei PC aziendali, combinando prestazioni elevate con funzionalità di sicurezza avanzate. Anche qui troviamo un chip Qualcomm Snapdragon X Elite, abbinato a una batteria da 58Whr e a un massimo di 64GB di RAM LPDDR5x, essenziali per eseguire al meglio le applicazioni professionali più impegnative.

Lenovo Yoga Slim 7x sarà disponibile a partire dal 18 giugno 2024 con un prezzo di partenza di 1599 euro IVA inclusa. ThinkPad T14s Gen 6 debutterà lo stesso giorno solamente in Germania e nel Regno Unito, mentre in Italia arriverà ad agosto, con un prezzo di partenza di 1769 euro IVA esclusa. Qui di seguito vi lasciamo una tabella con le specifiche complete dei laptop.