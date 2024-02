Lenovo contro Windows, vuole fare il suo sistema operativo. Ma che senso ha?

Il vice presidente esecutivo di Lenovo, Liu Jun, ha suggerito che l’azienda sarebbe al lavoro su un sistema operativo basato su intelligenza artificiale, che potrebbe diventare un rivale della prossima versione di Windows. Non ci sono molti dettagli, ma Jun ha dichiarato che si tratterà di un OS multi-dispositivo focalizzato su PC e dispositivi personali e alimentato dall’IA.

Questo sistema operativo dovrebbe debuttare già nella prima metà del 2024, dando una spinta importante all’ecosistema dei nuovi AI PC inaugurati da Intel con il lancio dei processori Meteor Lake. Lenovo starebbe anche lavorando a dei terminali intelligenti con IA incorporata, per espandere quanto più possibile l’accesso all’intelligenza artificiale.

La scelta di Lenovo di sviluppare un proprio sistema operativo è senza dubbio particolare e curiosa, dato che difficilmente potrà competere con Windows, almeno nella sua prima versione. È ovviamente troppo presto per giungere a conclusioni, ma difficilmente riuscirà a rubare quote di mercato allo storico OS di Microsoft, anche nel caso in cui risulti più accessibile di Windows 11 24H2.

C’è anche da dire però che sono molti i PC su cui gli utenti non hanno potuto installare Windows 11 e, per questi utenti, il sistema operativo di Lenovo potrebbe essere una valida alternativa, o comunque qualcosa da provare, al pari di Linux o ChromeOS. Anche chi attualmente ha installato l’ultima versione di Windows su PC non supportati potrebbe dargli una chance, visto che la versione 24H2 non si avvierà più su hardware non supportato.

Purtroppo non ci sono altre informazioni in merito a questo sistema operativo oltre alle poche che abbiamo condiviso in questo articolo, ma di certo sarà interessante vederne lo sviluppo e provarlo quando sarà disponibile; è chiaro che Lenovo punta moltissimo sull’intelligenza artificiale, ma siamo sicuri che competere con Windows sia la strada giusta?