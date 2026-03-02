Lenovo MWC 2026: laptop, tablet e concept per creator

Dal palcoscenico del MWC 2026, Lenovo ha scelto di mandare un messaggio chiaro al mercato consumer: il futuro della tecnologia personale non si misura in megahertz o gigabyte, ma nella capacità di un dispositivo di adattarsi alla vita delle persone, non viceversa. La presentazione barcellonese ha messo in fila una gamma di prodotti che spaziano dai laptop convertibili ai tablet per studenti, dagli handheld da gaming ai concept sperimentali, tutti accomunati da un filo conduttore che l'azienda chiama intelligenza di sistema. Jun Ouyang, senior vice president dell'Intelligent Devices Group di Lenovo, ha sintetizzato la filosofia aziendale in poche parole: la prossima generazione di creator e gamer si aspetta potenza, portabilità e intelligenza all'interno di un unico dispositivo.

Il prodotto concettualmente più ambizioso dell'intera lineup è senza dubbio lo Yoga Book Pro 3D Concept, un laptop che prova a rispondere a una domanda che chiunque abbia mai lavorato con software di modellazione tridimensionale si è posto almeno una volta: perché devo ancora usare periferiche aggiuntive per interagire con oggetti 3D su uno schermo piatto? Il mercato globale dei display tridimensionali senza occhiali è stimato in crescita fino al triplo entro il 2032, e Lenovo ha deciso di anticipare questa curva con un dispositivo che integra un display glasses-free capace di restituire profondità e relazioni spaziali in modo naturale, senza accessori aggiuntivi. La base hardware è solida: processore Intel Core Ultra 7 abbinato a una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070, una combinazione pensata per reggere i carichi computazionali del rendering professionale.

Il cuore creativo del dispositivo risiede nella combinazione tra i doppi schermi Lenovo PureSight Pro Tandem OLED e un software AI proprietario capace di convertire contenuti 2D in ambienti tridimensionali navigabili. Lo schermo superiore gestisce la visualizzazione e la conversione, mentre quello inferiore incorpora snap-on pads fisici che compaiono nel punto esatto in cui vengono posizionati, consentendo di regolare illuminazione, angolo e tonalità senza mai distogliere lo sguardo dal progetto. I gesti zero touch, rilevati dalla fotocamera RGB, permettono di ruotare, zoomare e manipolare gli oggetti con semplici movimenti della mano davanti al display, come se si stesse maneggiando un oggetto reale.

Sul fronte del gaming portatile, Lenovo ha scelto il MWC per mostrare il Legion Go Fold Concept, un handheld pieghevole che espande la già apprezzata famiglia Legion Go in una direzione inedita. Il display POLED si apre da 7,7 a 11,6 pollici e, combinato con i controller staccabili ormai iconici della linea, consente quattro modalità d'uso distinte. Si può usare come handheld compatto nella Standard Handheld Mode, aprirlo verticalmente per giocare su metà schermo mentre si guarda uno streaming sull'altra, ruotarlo di 90 gradi per sfruttare l'intera superficie in Horizon Full Screen Mode, oppure abbinargli la tastiera wireless inclusa per un'esperienza quasi da laptop tradizionale nell'Expanded Desktop Mode. Il processore Intel Core Ultra 7 258V e i 32GB di RAM garantiscono fluidità anche con i titoli più esigenti, mentre la batteria da 48Whr è pensata per massimizzare la durata delle sessioni lontano da una presa di corrente.