Lenovo, nella gamma ThinkBook 2021 c’è un laptop con display e-Ink

Pensavate che Lenovo avesse svelato ogni suo asso nella manica dopo gli annunci dei giorni scorsi? Beh, vi sbagliavate di grosso! L’azienda ha annunciato oggi, sempre come parte del CES 2021, la nuova linea di laptop ThinkBook dedicati alla “la forza lavoro mobile delle piccole e medie imprese”. Tra questi, ThinkBook Plus Gen2 i, dotato di display e-Ink esterno per una produttività senza pari.

Lenovo ThinkBook Plus Gen2 i è, come suggerisce il nome, la seconda generazione di questo particolare laptop dotato di display e-Ink. L’azienda ha lavorato sodo per migliorare l’usabilità del portatile ascoltando il feedback degli utenti e ha sottolineato come il nuovo modello sia migliorato in alcune aree chiave rispetto alla prima generazione:

Maggiori dimensioni del display e-Ink sulla cover, che passa da un rapporto schermo/chassis del 48% al 68%, con un’area utilizzabile di 12 pollici e una risoluzione di 2560×1600, pari a quella del display principale

Maggiori prestazioni grazie a un migliore frame rate e a un’interfaccia utente (UI) e-Ink ripensata e riprogettata per fornire un accesso più intuitivo alle informazioni di più frequente consultazione, ora con opzioni per eseguire applicazioni di produttività senza aprire il coperchio

Il nuovo modello, più sottile (13,9 mm) e leggero (1,3 kg), passa ai nuovi display 16:10 a bassa luce blu che vedono anche il rapporto STB aumentare dal 78% a quasi il 90% per un’esperienza dello schermo virtualmente edge-to-edge

L’interazione tattile è stata migliorata grazie alla nuova smart pen che avvia automaticamente certe applicazioni per una maggiore usabilità

La connettività include porte Intel Thunderbolt 4, Wi-Fi 61 e il nuovo ThinkBook Charging Mat opzionale alimentato dalla tecnologia Power by Contact di Energysquare, che ricarica in modalità wireless la batteria, che offre fino a 15 ore di carica2 o fino a 24 ore2 quando si utilizza solo il display e-Ink

Annunciato come uno dei laptop professionali da 13 pollici più sottili sul mercato, il Lenovo ThinkBook 13x i è spesso solamente 12,9mm e ha un peso inferiore a 1,2kg. Tolto il display e-Ink, condivide moltissime caratteristiche con ThinkBook Plus Gen 2 i come il supporto a Dolby Vision, Dolby Atmos e Thunderbolt 4.

Entrambi i portatili sono realizzati per ricevere la certificazione Evo e sono dunque basati su chip Intel Core di undicesima generazione con grafica integrata Iris Xe. La connettività LAN wireless Wi-Fi 6 ad alta velocità e una batteria da 53Wh consentono agli utenti di lavorare nella maggior parte delle situazioni dentro e fuori dai loro spazi abituali.

A completare la nuova gamma di laptop Lenovo per il 2021 sono stati annunciati ThinkBook 14p Gen 2 e ThinkBook 16p Gen 2. Basati sui più recenti processori AMD Ryzen Mobile, si rivolgono agli utenti che desiderano alte prestazioni e display di qualità professionale.

“Gli utenti potranno godere di laptop ottimizzati per le videoconferenze attraverso la webcam Full HD opzionale protetta da coperture fisiche ThinkShutter, un touchpad più grande e una comoda tastiera retroilluminata con rilevamento della luce ambientale che include tasti di chiamata e conference call ad accesso rapido. I laptop dispongono anche di funzioni intelligenti progettate per migliorare ulteriormente le esperienze di collaborazione” ha spiegato il brand.

ThinkBook 14p, il modello più sottile (16,9mm) e leggero (1,4kg), può essere configurato con un display di tipo OLED da 14 pollici certificato VESA DisplayHDR True Black e con risoluzione 2,8K. ThinkBook 16p è orientato ai professionisti che non vogliono scendere a compromessi: con una GPU dedicata Nvidia GeForce RTX di nuova generazione ed un display da 16″ calibrato X-Rite Pantone opzionali è perfetto per chi pretende la migliore accuratezza e le prestazioni più alte disponibili.

Come per gli altri prodotti presentati alla fiera che solitamente si svolge a Las Vegas, i prezzi e la disponibilità dei prodotti per l’Italia saranno comunicati solo in un secondo momento.