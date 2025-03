Lenovo porta al MWC 2025 il primo "PC Solare"

Al Mobile World Congress 2025, Lenovo ha svelato una serie di dispositivi innovativi che combinano intelligenza artificiale, prestazioni elevate e un’attenzione sempre maggiore alla sostenibilità. Tra i prodotti presentati, spicca il Lenovo Yoga Solar PC Concept, il primo laptop ultrasottile alimentato a energia solare, un passo significativo verso un futuro più green nel settore tecnologico.

Yoga Solar PC Concept: il futuro dell’energia rinnovabile nei laptop

Il Lenovo Yoga Solar PC Concept rappresenta un’anteprima della visione di Lenovo per un’informatica più sostenibile. Il dispositivo è dotato di un pannello solare con un tasso di conversione dell’energia superiore al 24%, tra i più efficienti del settore. Grazie alla tecnologia 'Back Contact Cell', che massimizza l’assorbimento della luce solare, il PC può generare energia anche in condizioni di scarsa illuminazione. Secondo Lenovo, venti minuti di esposizione diretta al sole permettono un’ora di riproduzione video, un risultato che potrebbe rivoluzionare la portabilità e l’autonomia dei laptop del futuro.

Il sistema Dynamic Solar Tracking ottimizza automaticamente la conversione dell’energia, mentre il Solar-First Energy regola la distribuzione dell’alimentazione per garantire il massimo risparmio energetico. Con uno spessore di soli 15 mm e un peso di 1,22 kg, il Yoga Solar si configura come il primo laptop ultrasottile alimentato dal sole, ideale per i professionisti sempre in movimento.

Nuovi Yoga e IdeaPad AI: potenza e creatività senza compromessi

Oltre al PC solare, Lenovo ha presentato una nuova gamma di laptop AI-powered pensati per creativi e professionisti. Il Yoga Pro 9i Aura Edition si distingue per il suo display OLED PureSight Pro da 16 pollici con una luminosità di 1600 nit, il processore Intel Core Ultra e la GPU NVIDIA GeForce RTX 5070, che offrono prestazioni di alto livello per editing video, rendering 3D e progettazione grafica. Il software Lenovo Creator Zone, basato su intelligenza artificiale, ottimizza i flussi di lavoro e semplifica i processi creativi.

Per chi cerca un dispositivo più compatto, il Yoga Pro 7i Aura Edition da 14 pollici combina prestazioni elevate con un display OLED 3K e una portabilità ottimale. Con un TDP di 75W, garantisce un’esperienza fluida per ogni tipo di utilizzo, grazie anche al sistema di raffreddamento avanzato Lenovo X Power.

Il Yoga Pro 7 (14”, 10), invece, è alimentato da processori AMD Ryzen AI 300 Series, che consentono di sfruttare l’ottimizzazione del flusso di lavoro basata su intelligenza artificiale. La GPU Radeon 880M assicura prestazioni elevate per chi necessita di un laptop potente ma versatile.

IdeaPad Slim 3x: AI accessibile per tutti

Lenovo ha pensato anche a chi cerca un laptop efficiente ma accessibile. L’IdeaPad Slim 3x (15”, 10), con il processore Snapdragon X e una NPU da 45 TOPS, introduce l’intelligenza artificiale nei laptop di fascia media, rendendola disponibile a un pubblico più ampio. Dotato di un design sottile ed elegante, questo dispositivo offre un’esperienza di produttività fluida, con una batteria da 60 Whr per una lunga autonomia.

L’impegno di Lenovo per un’innovazione sostenibile

Oltre ai laptop, Lenovo ha presentato una serie di concept innovativi, tra cui il Solar Power Kit for Yoga, un caricatore solare portatile con tecnologia Maximum Power Point Tracking (MPPT) per massimizzare la conversione energetica. Il Lenovo AI Display con NPU permette invece di potenziare le capacità AI anche su PC meno recenti, offrendo un’interfaccia ottimizzata e comandi avanzati.

Con queste novità, Lenovo continua a spingere i confini dell’innovazione, dimostrando come sostenibilità e tecnologia avanzata possano coesistere. Il futuro dell’informatica sembra sempre più orientato verso l’efficienza energetica e l’intelligenza artificiale, e Lenovo è pronta a guidare questa rivoluzione.