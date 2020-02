Lenovo, sconti su Thinkpad X e Yoga C740 e C940 con questo codice esclusivo

Se siete alla ricerca di un prezzo d’occasione per acquistare il vostro nuovo notebook allora smettete di cercare! Il team di Tom’s, in collaborazione con Lenovo, ha deciso di offrirvi un’ottima occasione per acquistare a prezzo scontato uno dei notebook Thinkpad X, Yoga C740 e C940! Come? Semplicemente grazie all’utilizzo di un comodo codice sconto da spendere direttamente sullo store di Lenovo Italia.

Il codice è unico, TOMSHW40, ma potrà essere utilizzato in due modi differenti: potrete infatti ottenere il 10% su di un prodotto della serie Thinkpad X tra cui spicca il recentissimo X1 Extreme, un notebook ideale per attività di progettazione, CAD e modellazione 3D leggera. Dotato di una batteria a quattro celle Li-Polymer da 80WHr, è dotato di una CPU Intel Core i7, spazio di archiviazione NVMe, 32 GB di RAM e GPU GeForce, risultando una macchina potente e performante, valida come alternativa ad un sistema desktop ed a molte workstation. Un prodotto da lavoro al top dell’attuale offerta del mercato, che sarà capace di rispondere a molte delle esigenze di lavoro anche per chi, come detto, ha esigenze di progettazione e calcolo.

Qualora poi uno dei notebook della linea Thinkpad X non facesse al caso vostro, vi segnaliamo che il nostro codice TOMSHW40 può essere anche usato per ricevere 200€ di sconto su un prodotto a scelta tra lo Yoga C940 e l’ormai iminente Yoga C740 (disponibile per il preorder). Sottili, ultraleggeri, dotati di tecnologia touch e compatibili con pennini da lavoro, sono i perfetti compagni di lavoro e di studio per chi è alla ricerca di un prodotto affidabile e duraturo che possa adattarsi agevolmente alle esigenze di un lavoro in mobilità. Le offerte, in sostanza, sono adatte sia ai professionisti che a chi cerca un buon compromesso per il proprio tempo libero al PC con, in più, la garanzia tipica di Lenovo, già da diversi anni un marchio affidabilissimo per ciò che concerne qualità costruttiva e durabilità dei propri prodotti. Il nostro codice sarà attivo a partire da oggi e fino al prossimo 29 febbraio 2020, il nostro consiglio? Non indugiate troppo e fiondatevi ad acquistare il notebook Lenovo che più si confà alle vostre esigenze!

N.B. ricordati di inserire il codice sconto TOMSHW40 nel carrello al momento dell’acquisto. Il codice sarà valido fino al giorno 29 febbraio 2020. I prezzi seguenti sono da intendersi senza lo sconto applicato dal codice.

I prodotti validi per la promozione

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!