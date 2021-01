Lenovo ThinkPad X1 e X12: nuovi modelli con scocca in titanio, 2-in-1 e convertibili

Il CES 2021 non smette di sorprenderci e Lenovo sembra essersi tenuta da parte una valanga di annunci proprio per questa importante occasione. Oltre ai futuristici occhiali AR ThinkReality A3, al nuovo Yoga Slim 7i Pro e agli altri prodotti già annunciati, l’azienda ha deciso di svelare anche i nuovi PC portati dedicati ai professionisti Thinkpad X1 Titanium, X1 Carbon, X1 Yoga e X12 Detachable.

Lenovo, in occasione del Consumer Electronic Show 2021 che quest’anno si è tenuto virtualmente, ha annunciato il suo laptop della famiglia Thinkpad X1 più sottile di sempre. Lenovo Thinkpad X1 Titanium è spesso poco più di 11mm ed è realizzato con una scocca in resistentissimo titanio, come suggerisce il nome. Dispone di un display in formato 3:2 dalla diagonale di 13,5″ con supporto alla tecnologia HDR Dolby Vision che, in accoppiata agli speaker Dolby Atmos, lo rende ideale per qualsiasi tipo di lavoro creativo ma anche per lo svago.

Annunciati oggi anche Thinkpad X1 Carbon Gen 9 e X1 Yoga Gen 6, due portatili completamente ridisegnati con dei nuovi display dal formato 16:10 a bassa emissione di luce blu, un comodo lettore di impronte digitali integrato sul tasto di accensione e con sensore di rilevamento della presenza umana per una maggiore sicurezza e facilità d’uso.

Oltre all’integrazione delle tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos, sia X1 Carbon che X1 Yoga sono i primi portatili al mondo a vantare la certificazione Dolby Voice, per un’esperienza di videoconferenza più chiara e per rendere le riunioni più produttive.

A combattere nell’ormai affollato mercato dei dispositivi 2-in-1, Lenovo ha messo in campo il nuovissimo X12 Detachable. Dotato di un display touch da 12,3″, il nuovo prodotto unisce la comodità di un portatile classico alla flessibilità di un tablet.

Per concludere, Lenovo ha rinnovato completamente l’esperienza di docking con le smart dock ThinkPad Thunderbolt 4 e USB-C Universal.

“Progettate per risolvere le criticità nella gestione delle dock a causa dall’aumento delle situazioni di lavoro da remoto, le nuove dock consentono di rilevare, scaricare e installare in autonomia gli aggiornamenti del firmware. Le Smart Dock, basate su Microsoft Azure Sphere, migliorano ulteriormente le funzionalità grazie alla capacità di eseguire aggiornamenti da remoto, alla gestione dei dispositivi e al monitoraggio dello stato delle porte senza interrompere la produttività dell’utente finale e senza la necessità di collegare un PC“.

Prezzi e disponibilità per il mercato italiano saranno comunicati solamente in un secondo momento. Ulteriori informazioni sui prodotti appena annunciati sono disponibili sul sito Lenovo, alla pagina dedicata al CES 2021.