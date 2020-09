Lenovo ThinkPad X1, il pieghevole Fold e l’ultraleggero Nano puntano tutto sulla produttività

La gamma di prodotti ThinkPad di Lenovo si allarga con due nuovi prodotti studiati per portare al massimo la vostra produttività: il laptop con display pieghevole ThinkPad X1 Fold e l’ultraleggero ThinkPad X1 Nano.

La gamma ThinkPad compirà molto presto 28 anni, lasso di tempo in cui l’azienda ha raggiunto l’incredibile traguardo di 170 milioni di laptop venduti con tale nome. Sinonimo di resistenza e qualità, la famiglia di prodotti di Lenovo si rinnova con l’arrivo di due prodotti top di gamma dalle caratteristiche eccezionali.

Lenovo ThinkPad X1 Nano

Il nuovo laptop ultraleggero dell’azienda, il cui peso si ferma sotto il chilogrammo, si adatta al sempre più dinamico mondo del lavoro che richiede dispositivi facilmente trasportabili tra i vari luoghi dove si svolgono le proprie attività. È il ThinkPad più sottile di sempre, tuttavia Lenovo non ha voluto rinunciare alla qualità che contraddistingue la propria serie di prodotti ed alle prestazioni ormai distintive della serie X1.

ThinkPad X1 Nano è un laptop realizzato in stretta collaborazione con Intel e fa parte della famiglia di prodotti nati sotto l’ala di Project Athena. A bordo troviamo una CPU Intel Evo i7 di undicesima generazione basata su architettura Tiger Lake. La GPU è ovviamente una Intel Xe, che promette performance di livello di gran lunga superiore a quelle della generazione precedente di processori della casa di Santa Clara.

Il display è un 13″ con risoluzione 1440p dal rapporto di forma pari a 16:10, molto più adatto alla produttività del classico 16:9. Il pannello è certificato Dolby Vision e i 4 speaker a bordo hanno ricevuto la certificazione Dolby Atmos, questo rende X1 Nano adatto anche alla visione di contenuti multimediali. Sono presenti 4 microfoni dedicati al rilevamento dell’audio a 360° attorno al laptop oppure che possono essere utilizzati per la cancellazione del rumore durante le videochiamate.

Per quanto riguarda la connettività è presente un modulo 5G che vi permetterà di rimanere sempre connessi ovunque voi siate e non manca il supporto al Wi-Fi 6 grazie al chip wireless Intel integrato. Grazie a quello che Lenovo chiama “human presence detection sensor” X1 Nano è in grado di bloccarsi automaticamente in caso vi allontanaste troppo da lui, una funzione di sicurezza decisamente utile.

ThinkPad X1 Nano possiede anche due porte Thunderbolt 4 a cui è possibile collegare fino a due display 4K a 60Hz aggiuntivi.

Lenovo ThinkPad X1 Fold

È stato però un altro prodotto ad attirare la nostra attenzione durante l’evento. Lenovo ha deciso di rendere finalmente disponibile sul mercato il primo PC portatile al mondo dotato di schermo pieghevole: ThinkPad X1 Fold.

X1 Fold non è una novità a tutti gli effetti, Lenovo aveva già mostrato i primi prototipi in azione durante il CES ed aveva annunciato l’arrivo sul mercato del nuovo foldable entro la fine dell’anno. Promessa mantenuta.

ThinkPad X1 Fold possiede un distintivo display da 13″ OLED prodotto da LG in grado di piegarsi a metà per poter essere trasportato con più facilità e che sblocca moltissimi nuovi casi di utilizzo. Il display è stato testato dall’azienda per la resistenza a urti, cadute ed è stato aperto e richiuso più di 30.000 volte per verificarne la durevolezza. Lenovo ha dichiarato di aver depositato più di 50 brevetti di nuove tecnologie che riguardano il Fold.

Oltre ad essere composto da un pannello pieghevole, il display di ThinkPad X1 Fold supporta l’input tramite tocco e persino la scrittura con uno stylus. Quello che sarà da verificare in fase di recensione è la resistenza del display alla scrittura con una penna non essendo di fatto ricoperto da una protezione in vetro.

Il dispositivo è in grado di riconoscere quando viene piegato, abilitando con la pressione di un semplice pulsante a schermo lo split screen. ThinkPad X1 Fold pesa meno di 1kg e può essere utilizzato agilmente con una sola mano in modalità “libro”. In più può essere utilizzato completamente dispiegato come un PC All-in-One grazie alla presenza di uno stand su cui può essere appoggiato e alla presenza della tastiera wireless.

La Mini Fold Keyboard può essere posizionata grazie a dei magneti su una delle due metà del portatile, in questo modo il form factor ricorderà quello di un prodotto più classico. La tastiera può essere trasportata senza problemi richiusa all’interno del Fold dove verrà ricaricata.

A bordo troviamo un processore Lakefield basato su Intel Hybrid Technology realizzata con l’innovativo processo produttivo Foveros dell’azienda. Intel ha annunciato che si tratta della CPU Intel Core più piccola mai realizzata con piena compatibilità con software Windows.

ThinkPad X1 Fold è disponibile già a partire da oggi, direttamente sul sito Lenovo.