Lenovo ThinkStation P350, ecco le nuove workstation entry-level con CPU Intel Rocket Lake

Lenovo ha annunciato tre nuovi PC desktop basati su Intel Rocket-Lake per applicazioni di finanza, architettura, ingegneria e molti diversi tipi di carichi di lavoro che richiedono il supporto hardware per workstation. La famiglia ThinkStation P350 copre la fascia entry-level, quindi non aspettatevi di trovare al suo interno le dotazioni tecniche comunemente associate alla categoria.

La linea ThinkStation P350 inizia con il più piccolo PC da 1 litro chiamato P350 Tiny. È equipaggiato con CPU Intel Core di undicesima generazione e Lenovo afferma che si tratta della workstation più piccola del settore. Per quanto riguarda le opzioni disponibili, il processore di punta è il Core i9-11900, al quale possono essere abbinati sino a 64GB di memoria DDR4 che funziona a 3200 MHz. Passando al comparto grafico, è possibile installare fino a una GPU NVIDIA P1000/T600 con 4 GB di VRAM.

Successivamente, abbiamo le offerte P350 Tower e P350 Small Form Factor (SFF), pensate per attività mission-critical e che forniscono più potenza di calcolo rispetto al modello Tiny. La variante Tower offre una scelta di processori fino all’Intel Core i9-11900K o Intel Xeon W-1390P abbinati sino a 128GB di memorie DDR4 a 3.200MHz su quattro slot di memoria. Inoltre, la Tower può contenere fino a una GPU NVIDIA Quadro RTX 5000 con 16GB di VRAM.

Il fratello minore di Tower, il modello SFF, è molto simile a Tiny, ma presenta solo una CPU diversa: Intel Core i9-11900 o Intel Xeon W-1309. La sua configurazione di memoria massima è di 128GB DDR4 3200MHz, mentre sul versante grafico supporta fino a una GPU NVIDIA T1000 con 4GB di VRAM.

Per ulteriori dettagli inerenti a questa nuova serie, vi consigliamo di consultare i datasheet ufficiali. Il prezzo di ThinkStation P350 Tower, SFF e Tiny parte rispettivamente da 969$, 949$ e 899$, mentre la disponibilità è prevista per il prossimo 23 luglio.