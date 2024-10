MicroSD Lexar a 11€ con adattatore SD incluso, sconto del 42%

Se state cercando una scheda microSD per Steam Deck o Nintendo Switch, che possa essere utilizzata anche con dispositivi in formato SD grazie all’adattatore incluso, la Lexar 633x è sicuramente la scelta da considerare. Il motivo è semplice: attualmente, Amazon la offre a soli 10,99€, dopo uno sconto del 42%, il più alto mai registrato.

Lexar 633x, chi dovrebbe acquistarla?

Oltre che per le console sopra citate, la Lexar 633x è particolarmente consigliata anche agli appassionati di fotografia che necessitano di uno spazio di archiviazione affidabile e ad alta capacità per le loro foto ad alta risoluzione e video fino al 4K. Grazie alla sua compatibilità con numerosi dispositivi quali smartphone, tablet, fotocamere digitali o action cam, questa scheda di memoria si rivela un'ottima soluzione per chi desidera estendere lo spazio a disposizione sui propri dispositivi.

La tecnologia UHS-I garantisce velocità di lettura fino a 100 MB/s, soddisfacendo le esigenze di coloro che richiedono prestazioni rapide e affidabili. Per gli utenti che utilizzano le applicazioni più esigenti in termini di spazio e velocità di caricamento, la Lexar 633x, con le sue prestazioni Classe 10, A1, U3, V30, rappresenta una soluzione ottimale.

La capacità di 128 GB offre ampio spazio per conservare documenti, musica e qualsiasi altro tipo di file, rendendola ideale anche per gli studenti o per coloro che hanno bisogno di portare con sé grandi quantità di dati. Grazie all'adattatore SD incluso, ampliare la memoria dei dispositivi diventa un gioco da ragazzi, permettendo un trasferimento dei dati semplice e veloce. Chi cerca una soluzione di memoria espandibile di qualità con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni troverà quindi nella Lexar 633x la risposta alle proprie esigenze.

Vedi offerta su Amazon