60Hz sono sufficienti? Ecco il top dei monitor 4K sotto i 230€

Oggigiorno, sempre più monitor adottano refresh rate superiori ai 60Hz. Tuttavia, se per voi 60Hz sono sufficienti per garantire una buona esperienza d'uso, anche in un settore come il gaming dove spesso si enfatizza la necessità di frequenze di aggiornamento elevate, il monitor LG 27UL500P è una scelta eccellente. Questo modello, pur non eccellendo nei FPS, offre una risoluzione eccezionale grazie al pannello 4K HDR con una copertura sRGB del 98%. Attualmente, Amazon lo propone a un prezzo molto competitivo di soli 229,99€.

LG 27UL500P, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor LG 27UL500P è un'ottima scelta per chi cerca qualità elevate in ambito di visualizzazione, offrendo una qualità d'immagine 4K nativa. Con un pannello IPS che garantisce angoli di visione ottimali e un'ampia gamma di colori sRGB al 98%, questo monitor è quindi consigliato agli appassionati di fotografia, design grafico e video editing che necessitano di precisione cromatica e dettagli nitidi.

Grazie poi alla calibrazione del colore e al supporto HDR 10, le immagini sono vivide e ricche di dettagli, rendendolo ideale anche per gli appassionati di cinema e serie TV che desiderano un'esperienza visiva di alto livello. I giocatori potranno comunque beneficiare di funzionalità come AMD FreeSync e un tempo di risposta di 5ms, che assicurano una sessione di gioco fluida, al netto dei 60Hz.

Inoltre, la presenza della tecnologia Flicker Safe e della modalità Reader Mode, che riduce la luce blu, lo rende adeguato per lunghe sessioni d'uso, minimizzando l'affaticamento visivo. Insomma, potrebbe non essere ottimale per coloro che necessitano del miglior tempo di risposta per i titoli eSport, ma per tutti gli altri rappresenta uno dei migliori monitor per PC in questa fascia di prezzo.

