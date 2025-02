LG gram Pro 16Z90SP, notebook ultraleggero perfetto per il lavoro, oggi in SCONTO! -19%

Se state cercando un notebook ultraleggero e potente, questa offerta su Amazon è imperdibile. Infatti, LG gram Pro 16Z90SP è ora disponibile a soli 1.399,99€, con un sconto del 19% rispetto al prezzo più basso recente di 1.739€. Un'opportunità unica per acquistare un laptop dalle prestazioni eccellenti a un prezzo vantaggioso.

LG gram Pro 16Z90SP, chi dovrebbe acquistarlo?

LG gram Pro 16Z90SP è un notebook pensato per chi cerca il massimo della portabilità senza compromessi in termini di potenza e qualità visiva. Il suo display OLED 2.8K da 16 pollici offre immagini straordinarie, con una risoluzione di 2880x1800 pixel e una copertura DCI-P3 al 100%, per colori vividi e un contrasto infinito. Perfetto per chi lavora con contenuti grafici o semplicemente desidera la migliore esperienza visiva.

Questo laptop non è solo bello, ma anche estremamente potente. Grazie al processore Intel Core Ultra 7 155H, alla RAM LPDDR5X da 16GB e all'SSD da 1TB, avrete tutta la reattività necessaria per il multitasking avanzato, l’uso di software professionali e il lavoro in mobilità. Il tutto supportato da Windows 11 Home, per un'esperienza fluida e ottimizzata.

Uno dei punti di forza di questo LG gram Pro è la sua incredibile leggerezza. Con un peso di appena 1,2 kg e uno chassis in lega di magnesio certificato MIL-STD-810H, questo notebook è progettato per resistere agli urti mantenendo un design elegante e minimalista. Inoltre, la batteria da 77Wh garantisce un’autonomia prolungata, permettendovi di lavorare senza preoccupazioni per l’intera giornata.

LG gram Pro 16Z90SP è un notebook premium che ora potete acquistare con un forte sconto su Amazon. Approfittate di questa promozione e portatevi a casa un dispositivo ultraleggero e potente a soli 1.399,99€. Non lasciatevelo sfuggire, l'offerta potrebbe terminare presto! Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook per lavoro per ulteriori dettagli.

Vedi offerta su Amazon