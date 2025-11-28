Con l’arrivo del Black Friday, per molti di voi è il momento ideale per aggiornare la propria postazione, soprattutto se puntate su prestazioni elevate per gaming e produttività. Tra le offerte più interessanti spiccano quelle dedicate al mondo Nvidia, con GPU e PC equipaggiati con schede video della serie RTX, dalla 5050 in su. I principali store stanno proponendo sconti significativi, rendendo questo periodo favorevole per investire in un hardware più potente ed efficiente.

Le GPU Nvidia, senza nulla togliere ad AMD, rappresentano una scelta affidabile sia per i giocatori più esigenti sia per chi lavora con software di editing, rendering o intelligenza artificiale. Durante il Black Friday, potete trovare modelli della serie RTX 50 con tagli di prezzo che raramente si ripetono nel corso dell’anno. Le schede più recenti offrono vantaggi come il DLSS di ultima generazione, il ray tracing avanzato e un efficienza energetica migliorata, rendendo l’upgrade conveniente.

Non meno interessante è il settore dei PC preassemblati e dei portatili con GPU Nvidia integrate. In molti casi, gli sconti combinati su processori, RAM e SSD rendono questi sistemi ancora più appetibili rispetto all’acquisto della sola scheda video. Se state cercando una macchina pronta all’uso, sia per giocare in 1440p o 4K, sia per accelerare workflow professionali, questo è uno dei momenti migliori per approfittare delle promozioni proposte dagli store più affidabili.

Le migliori offerte su GPU e PC con schede RTX 50

