Se cercate un TV OLED di ultima generazione, l'LG OLED evo AI G5 da 55 pollici è in offerta su Amazon a 1.231,62€ anziché 1.598€. Questo Smart TV 4K si distingue per il processore α11 Gen2 con AI che ottimizza ogni pixel, il Brightness Booster Ultimate per immagini fino a 3 volte più luminose e neri perfetti anche in ambienti illuminati. Approfittate del risparmio di oltre 360€ per portare a casa un TV con webOS con AI, staffa zero-gap inclusa per installazione a filo muro, Dolby Vision e Atmos, e performance gaming eccezionali con 4K@165Hz, VRR e GSYNC.

LG OLED evo G5, chi dovrebbe acquistarlo?

LG OLED evo AI G5 è ideale per chi cerca il massimo della qualità visiva e desidera trasformare il salotto in una vera sala cinematografica. Questo TV è perfetto per gli appassionati di cinema e serie TV che non vogliono compromessi: grazie al nero perfetto dell'OLED, al Brightness Booster Ultimate che triplica la luminosità e al supporto Dolby Vision e Atmos, ogni contenuto diventa un'esperienza immersiva. Il processore α11 Gen2 con AI ottimizza automaticamente ogni scena, mentre le personalizzazioni AI apprendono le vostre preferenze per offrirvi sempre la migliore esperienza possibile. Chi ama il design minimalista apprezzerà particolarmente la staffa zero-gap inclusa, che permette di installarlo a filo muro come un quadro d'autore.

Questa Smart TV rappresenta anche il sogno di ogni gamer esigente: con quattro porte HDMI 2.1 che supportano il gaming in 4K a 165fps, VRR, GSYNC e FreeSync, garantisce un gameplay fluido e reattivo come mai prima d'ora. Il webOS con AI vi accompagnerà per anni grazie agli aggiornamenti garantiti per 5 anni, mentre l'AI Search e l'AI Chatbot rendono l'utilizzo quotidiano incredibilmente intuitivo. Con uno sconto del 23% che porta il prezzo a 1231€, questo investimento soddisfa le esigenze di chi vuole un dispositivo premium, duraturo e all'avanguardia, capace di eccellere sia nell'intrattenimento che nel gaming.

LG OLED evo AI G5 da 55 pollici rappresenta l'eccellenza nella tecnologia televisiva, grazie al processore α11 Gen2 con intelligenza artificiale che ottimizza ogni immagine pixel per pixel. Offre neri perfetti e luminosità triplicata rispetto ai modelli tradizionali con la tecnologia Brightness Booster Ultimate, garantendo immagini spettacolari anche in ambienti luminosi. Per i gamer, questo TV è un paradiso: 4 porte HDMI 2.1 con supporto 4K a 165Hz, VRR, GSYNC e FreeSync assicurano un gameplay fluido e reattivo senza compromessi.

