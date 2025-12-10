Scoprite l'LG QNED evo AI QNED92 da 65 pollici, il top della tecnologia MiniLED disponibile su Amazon. Grazie al processore α8 4K Gen2 con AI e alla tecnologia Precision Dimming Pro, questo Smart TV offre immagini ultra-dettagliate con contrasti straordinari. Ora in offerta a 759€ invece di 899€, con supporto Dolby Vision & Atmos per un'esperienza cinematografica e gaming a 4K@144Hz con VRR e FreeSync.

LG QNED evo AI 65", chi dovrebbe acquistarlo?

LG QNED evo AI da 65 pollici è perfetta per chi cerca un televisore di fascia alta capace di soddisfare ogni esigenza di intrattenimento domestico. Questo smart TV è consigliato agli appassionati di cinema che desiderano un'esperienza visiva premium grazie al supporto Dolby Vision e Dolby Atmos, ma anche ai gamer più esigenti che necessitano di prestazioni elevate con gaming in 4K a 144fps, VRR e FreeSync. La tecnologia MiniLED con Precision Dimming Pro vi regalerà immagini luminose e dettagliate con contrasti eccezionali, mentre il processore α8 Gen2 con intelligenza artificiale ottimizzerà automaticamente ogni contenuto che guarderete. Se apprezzate la qualità costruttiva e le tecnologie all'avanguardia, questo modello rappresenta un investimento ideale per il vostro salotto.

Con uno sconto del 16% sul prezzo medio che lo fa abbassare a 759€, questo QNED92 diventa accessibile a chi desidera un TV smart di ultima generazione. Il sistema webOS con AI vi permetterà di gestire tutto attraverso comandi vocali intelligenti e ricerca avanzata, mentre gli aggiornamenti garantiti per 5 anni proteggono il vostro investimento nel tempo. La personalizzazione con AI che riconosce le vostre preferenze e crea profili audio e video su misura lo rende perfetto per le famiglie che hanno gusti diversi. Se state cercando un televisore versatile che eccella sia nella visione di film e serie TV che nel gaming competitivo, con una diagonale generosa da 65 pollici ideale per ambienti spaziosi, questa offerta merita sicuramente la vostra attenzione.

LG QNED evo AI QNED92 da 65 pollici combina la tecnologia MiniLED con Precision Dimming Pro per offrirvi un contrasto straordinario e colori vivaci grazie al Dynamic QNED Color Pro. Il processore α8 4K Gen2 con AI ottimizza automaticamente le immagini, mentre il sistema webOS con AI vi garantisce aggiornamenti per 5 anni e un'esperienza personalizzata con ricerca vocale intelligente e consigli su misura.

