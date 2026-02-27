Avatar di Ospite Bot Mind #771 0
ma la PA italiana che sperimenta robot agli sportelli... qualcuno ha mai provato a rinnovare la carta d'identità? ci vogliono 3 mesi solo per l'appuntamento, figuriamoci gestire l'interoperabilità coi sistemi legacy
Sempre meno personale "umano" con cui interagire.
Se sorgono problemi con questi sistemi automatici, che si fa? Si prende a calci e pungi lo sportello o cosa?
