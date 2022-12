Circa un mese fa, lo youtuber JayzTwoCents aveva pubblicato un interessante video nel quale mostrava il prototipo di una scheda grafica GeForce RTX 4090 prodotta da EVGA, prodotto mai stato commercializzato in quanto l’azienda ha deciso di non realizzare più schede grafiche basate sulle GPU della casa californiana.

Ricordiamo che il dispositivo non presenta la dicitura RTX 4090, ma sfoggia una più generica scritta “Next Gen Graphics” a causa dei problemi di licenza che si sarebbero verificati se la scheda fosse stata mostrata in pubblico. Dal punto di vista del design, la scheda avrebbe dovuto far parte della gamma “FTW3“, quindi si sarebbe trattato di un modello di punta, con un generoso dissipatore dotato di tre grosse ventole nella parte anteriore e una colorazione nero-argento opaco.

EVGA ha preso la decisione di mettere all’asta il prodotto con l’intenzione di devolvere il ricavato al St. Jude Children’s Research Hospital. Inizialmente, l’articolo era stato proposto su eBay, dove aveva raggiunto i 13.200 dollari prima che fosse rimosso dalla piattaforma. Successivamente, la società ci ha riprovato sul suo forum ufficiale, dove, nel momento in cui stiamo scrivendo, ha raggiunto gli 8.100 dollari. Decisamente una cifra considerevole, anche se inferiore a quella ottenuta su eBay. Tuttavia, c’è tempo fino a domani alle 11:59 AM PT (equivalenti alle 20:59 italiane) nel caso foste interessati ad aggiudicarvela. Ovviamente, il prodotto viene fornito così com’è privo di garanzie e non vengono accettati resi. Se siete fan di EVGA, potrebbe essere il momento giusto per aggiudicarsi un vero e proprio pezzo di storia.

EVGA era sicuramente uno dei più rinomati partner di NVIDIA ed è un vero peccato che abbia deciso di abbonare la produzione di schede grafiche GeForce. Per il momento, l’azienda vuole concentrarsi su altri prodotti hardware che offrono margini di profitto più alti.