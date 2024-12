Lisa Su di AMD è il CEO dell'anno per il Time, un risultato che sta facendo discutere

Lisa Su, CEO di AMD, è stata nominata CEO dell'anno da Time Magazine. La rivista ha riconosciuto il ruolo di Su nel guidare AMD verso una posizione di forza globale nell'industria dei chip, nonostante la concorrenza di giganti come NVIDIA nel settore dell'intelligenza artificiale.

La scelta di Time ha suscitato alcune perplessità, con molti che si aspettavano la nomina di Jen-Hsun Huang di NVIDIA, leader indiscusso nei chip per AI e GPU gaming. Tuttavia, AMD ha un portafoglio di prodotti molto più ampio, che spazia dai processori per PC desktop e laptop alle GPU, fino ai chip personalizzati per console, settore in cui l'azienda ha quasi il monopolio.

Sotto la guida di Su, AMD ha fatto progressi importanti anche nel mercato dei supercomputer e dell'IA, oltre ad avere una solida presenza nel settore FPGA. Questa diversificazione ha probabilmente influenzato la decisione di Time.

Il 2024 è stato complessivamente un anno positivo per AMD, nonostante alcune criticità come il lancio non entusiasmante dei CPU Zen 5. Il successo del Ryzen 7 9800X3D ha però contribuito a bilanciare la situazione. L'azienda spera ora di rafforzare ulteriormente la sua posizione nel mercato delle GPU discrete.

AMD dovrà affrontare sfide importanti nei prossimi anni. La concorrenza di NVIDIA nel settore AI rimane agguerrita, mentre Intel sta cercando di recuperare terreno. Sarà fondamentale per Su continuare a guidare l'innovazione e diversificare l'offerta di AMD.

La nomina di Time rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto finora da Lisa Su, ma anche una responsabilità per il futuro. AMD dovrà dimostrare di poter mantenere la sua posizione di forza e competere ad armi pari con i colossi del settore in tutti i segmenti di mercato. Anche considerando il futuro, prendendo per esempio anche le console di nuova generazione e la corsa delle portatili da gaming, non è escluso che AMD possa dire ancora tantissimo sul mercato, oltre ai risultati appena raggiunti.