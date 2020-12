Lisu Su di AMD tornerà a parlare su un palco virtuale al CES 2021

AMD e la Consumer Technology Association hanno annunciato che la dottoressa Lisa Su, presidente e CEO di AMD, terrà il discorso di apertura al CES 2021, evento che quest’anno si terrà in modalità completamente digitale a causa della pandemia ancora in corso. Nello specifico, Su parlerà martedì 12 gennaio 2021 dalle 17:00 alle 18 (ora italiana).

AMD is back on the virtual stage! Join AMD CEO @LisaSu for our #CES2021 keynote on Tuesday, January 12.

— AMD (@AMD) December 2, 2020