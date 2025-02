llumina il tuo setup con questo dissipatore AIO Corsair, oggi a META' PREZZO!

Se state cercando un dissipatore a liquido per CPU ad alte prestazioni, questa è l’occasione perfetta per aggiornare il vostro PC. Infatti, Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT è disponibile su Amazon a soli 84,90€, con uno sconto eccezionale del 50% rispetto al prezzo consigliato di 169,90€. Un'opportunità imperdibile per migliorare la gestione termica del vostro processore con stile ed efficienza.

Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo dissipatore a liquido da 240 mm offre un sistema di raffreddamento avanzato capace di gestire anche le CPU più potenti, garantendo basse temperature e un’operatività silenziosa. Grazie alle due ventole CORSAIR AF120 RGB ELITE, il flusso d’aria viene ottimizzato per massimizzare le prestazioni termiche, riducendo al minimo il rumore.

Uno degli elementi distintivi di questo modello è il sistema di illuminazione LED CAPELLIX ultra-luminoso, che permette di personalizzare la vostra build con effetti RGB accattivanti. Tramite il software iCUE di Corsair, potrete controllare l’illuminazione, monitorare la temperatura della CPU e regolare la velocità delle ventole in base alle vostre esigenze.

Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT è compatibile con una vasta gamma di socket, tra cui Intel LGA 1700, 1200, 115X, 2066 e AMD AM5, AM4, rendendolo una scelta versatile e perfetta per diverse configurazioni di PC gaming o workstation.

Questa offerta su Amazon a soli 84,90€ rappresenta un'opportunità straordinaria per chi desidera un raffreddamento di livello superiore senza spendere una fortuna. Affrettatevi, perché a questo prezzo le scorte potrebbero terminare rapidamente! Inolter, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori dissipatori a liquido per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon