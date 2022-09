La più recente versione dello strumento di crittografia del gruppo ransomware LockBit è stata oggetto di un leak su Twitter da due account diversi, noti come @ali_qushji (attualmente limitato) e @protonleaks1.

Tramite la piattaforma social in questione, è stato divulgato il codice di LockBit 3.0, che secondo il gruppo responsabile, introduce alcune novità, come un programma di Bug Bounty (viene assegnato un premio in denaro a chi individua bug e vulnerabilità nelle build del software), il supporto dei pagamenti tramite Zcash e nuove tattiche di estorsione. Il builder di LockBit 3.0, diffuso tramite Sendspace, è contenuto in un file 7z protetto da password (la stessa viene indicata nei tweet del leak) che include vari file, fra cui un keygen e un file di configurazione in formato json.

Unknown person @ali_qushji said his team has hacked the LockBit servers and found the possible builder of LockBit Black (3.0) Ransomware. You can check it on the GitHub repository https://t.co/wkaTaGA8y7 pic.twitter.com/cPSYipyIgs

— 3xp0rt (@3xp0rtblog) September 21, 2022