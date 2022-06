Il gruppo ransomware LockBit ha da poco aggiornato il proprio sito di leak pubblicato sul Dark Web, aggiungendo alla lista delle vittime anche l’azienda di cybersicurezza Mandiant.

I cybercriminali affermano di aver trafugato oltre 356 mila file e hanno inserito sul proprio sito un conto alla rovescia per la divulgazione dei dati, fissata per il 6 giugno 2022. In risposta alle affermazioni di LockBit, Mandiant ha risposto immediatamente, confermando di essere a conoscenza di quanto dichiarato dagli hacker ma indicando anche di non avere alcuna prova a supporto di tali affermazioni.

Mandiant says it's looking into Lockbit ransomware gang's claims:

“Mandiant is aware of these LockBit-associated claims. At this point, we do not have any evidence to support their claims. We will continue to monitor the situation as it develops.” pic.twitter.com/JLM5ob1yCi

— Sergiu Gatlan (@serghei) June 6, 2022