Logitech: combo mouse + tastiera a soli 24€! Ottimi per lavorare

Se trascorrete molte ore lavorando al computer utilizzando programmi di scrittura, è fondamentale dotarsi di una tastiera e un mouse di qualità. In contesti come questi, in cui l'aspetto gaming diventa secondario, optare per una tastiera tradizionale, caratterizzata da funzioni essenziali ma progettata per massimizzare il comfort durante la digitazione, rappresenta una scelta più ragionevole.

A proposito di ciò, abbiamo trovato per voi un'offerta vantaggiosa su Amazon che si adatta perfettamente a quanto descritto sopra. Si tratta della Logitech MK235 Combo, in cui il termine "Combo" indica che è inclusa sia una tastiera che un mouse, entrambi wireless e con il vantaggio di poter essere utilizzati con un singolo ricevitore USB. Grazie a uno sconto del 43%, Amazon offre questo kit a soli 24,90€.

Logitech MK235 Combo, chi dovrebbe acquistarla?

In generale, queste due periferiche targate Logitech saranno ideali per chi passa molte ore al computer e ha bisogno di dispositivi di input affidabili e confortevoli. Gli studenti, ad esempio, si troveranno benissimo quando dovranno scrivere rapporti, articoli e tesine, e dato che queste tendono ad essere lunghe, la digitazione confortevole della Logitech MK235 verrà in vostro aiuto.

Pensiamo poi a tutti i lavorati da remoto e agli editor che hanno a che fare con documenti e file di testo lunghi, questa combinazione di mouse e tastiera risulta per loro essere un ambiente di lavoro confortevole e funzionale. Grazie alla connessione wireless di entrambe le periferiche e ai numerosi tasti funzione, la Logitech MK235 Combo soddisferà pienamente le esigenze lavorative.

Inoltre, questo kit si rivelerà perfetto per chi desidera utilizzare un'unica porta USB per entrambe le periferiche, risparmiando spazio e garantendo maggiore praticità. Questo aspetto è da non sottovalutare soprattutto per chi utilizza molte porte USB del PC o per chi desidera collegare mouse e tastiera all'unica porta USB frontale del case.

In termini di prezzo, anche se la Logitech MK235 Combo non viene venduta al suo prezzo pieno di 43,99€ da un po' di tempo, il suo costo tende a variare, superando spesso la soglia dei 30,00€. Considerando che si trova ora a 24,90€, e che il prezzo non è diminuito più di così negli ultimi mesi, questo è un ottimo momento per l'acquisto.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

